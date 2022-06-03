VK Клипы празднуют день рождения: просмотры коротких видео выросли в 7 раз за два года

В честь дня рождения платформа анонсирует продление масштабной программы грантов. Кроме того, для пользователей VK Клипов запускаются праздничные активности — масштабный челлендж #Клипам2года и тест на знание платформы.

Активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео VK Клипы отмечает второй день рождения. За два года сервис достиг в среднем отметки в 750 миллионов просмотров в сутки, показав рост в 7 раз по сравнению с первыми двумя неделями работы после запуска. На текущий момент в VK Клипах опубликовано более 16,5 млн вертикальных роликов — чтобы посмотреть их все, зрителю потребуется более 10 лет.

В честь дня рождения и в ответ на колоссальный интерес к платформе VK Клипы анонсируют третий этап масштабной программы грантов для поддержки авторов, который начнётся 20 июня. Принять участие в нём смогут абсолютно все пользователи платформы, при этом участники прошлых двух этапов автоматически попадут в новый этап.

Также пользователей VK Клипов ждут праздничные активности, подготовленные для зрителей и клиперов. Среди них — масштабный челлендж #Клипам2года: участники смогут поздравить платформу с днём рождения. Лучшие ролики попадут в рекомендации и на вкладку «Тренды». Всё, что требуется от участников, — снять креативное поздравление и выложить его в VK Клипы с хештегом #Клипам2года, как это уже успели сделать Imanbek, Анет Сай, Ваня Дмитриенко и другие звёзды и топ-блогеры.

Помимо этого, пользователи смогут пройти тест на знание VK Клипов и получить памятный подарок от ВКонтакте. Результатом теста можно будет похвастаться перед друзьями и подписчиками.

Активная поддержка творчества авторов помогает сервису стремительно двигаться вперёд — в мае VK Клипы запустили отдельное мобильное приложение для iOS и Android с расширенными возможностями для создания контента, благодаря чему количество публикаций клипов выросло на 13%.

Платформа покрывает интересы самой разной аудитории, начиная с подростков 14–17 лет и заканчивая взрослыми людьми 45+. В VK Клипах каждый, вне зависимости от возраста, находит для себя увлекательные темы и контент. Тем не менее наиболее активная аудитория сервиса — это пользователи 18–24 и 25–34 лет.

По сравнению с первым годом работы VK Клипов топ зрительских интересов немного изменился — в лидеры выбились забавные животные (собаки, кошки) и автомобили. При этом юмористические видео и лайфхаки также продолжают пользоваться популярностью.

Самым популярным треком по просмотрам за прошедший год стал Belly Dancer от Imanbek и BYOR. На втором месте оказались Джарахов и Markul с треком «Я в моменте».

Самым популярным автором у зрителей стал Руслан Шарипов — его ролики собрали более 4 миллиардов просмотров. На втором и третьем месте оказались Антон Чалей и Роман Дорохин.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Вот уже два года VK Клипы являются местом встречи талантов и привлекают внимание миллионов зрителей. Благодаря недавнему запуску отдельного мобильного приложения с эксклюзивным редактором и обновлённой камерой количество публикаций в VK Клипах выросло более чем на 13% за считаные недели. С каждым днём всё больше авторов и любителей вертикальных видео присоединяются к нашей платформе. И в ответ на рекордный интерес мы рады объявить о продлении масштабной программы поддержки авторов, которая стартует уже 20 июня. Активная поддержка творчества помогает VK Клипам предлагать зрителям ещё более качественный и разнообразный контент — это и является лучшим подарком платформы для наших пользователей».

VK Клипы — это активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео, которая изначально появилась как раздел внутри ВКонтакте. В марте 2022 года число авторов клипов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралём.

В начале мая ВКонтакте представила отдельное мобильное приложение VK Клипы с расширенными возможностями для создания контента. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, увеличенная до трёх минут длительность клипов, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновлённом редакторе — это позволило авторам быстрее создавать качественный контент и выйти далеко за рамки привычного творчества.