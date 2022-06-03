Злостных нарушителей нельзя пускать за руль каршеринга. И нужно отрезать им пути обхода

Аварии с участием каршеринга - не редкость на российских дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член Совфеда Александр Башкин недавно заявил, что каршеринговые компании не должны предоставлять в аренду машины тем водителям, которые ранее не раз совершали серьезные правонарушения — лишались прав за пьяную езду, имели проблемы с алкоголем, наркотиками или систематически нарушали ПДД. Несмотря на то, что это их бизнес, на котором они зарабатывают, прокатным компаниям следует обращать внимание не только на платежеспособность водителя, но и на его бэкграунд.

Главный редактор старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков поддерживает эту инициативу, но с оговоркой:

- Конечно, сенатор прав. Людям, которые были лишены прав за пьянку или за другие вопиющие нарушения, нельзя садиться за руль. Правда, я не совсем понял суть его предложения: они сейчас лишены или они когда-то лишались, восстановили права и сели за руль. В любом случае движение мысли правильное – опасных водителей сажать за руль чужих авто нельзя. А таких водителей немало: лишенных прав, которые ездят подшофе, в состоянии наркотического опьянения, не имеют прав и садятся за руль. Особенно их много в каршеринге и такси. Поэтому в последнее время инспекторы ГИБДД особо пристальное внимание уделяют таким машинам. Любой таксист это может подтвердить, да и пользователи каршеринга это знают. Но если сейчас по-прежнему существуют поддельные аккаунты, которыми можно воспользоваться, то все эти запреты, что мертвому припарки.

Возникает вопрос более глобальный: мы говорим о прорывной цифровизации, что скоро можно будет права показывать через QR-код, но как при этом у нас то утечка из баз данных, то фальшивые аккаунты, которые может в интернете купить каждый желающий? Где же тогда наша цифровая безопасность? Потенциальный убийца может легко сесть за руль источника повышенной опасности — вот куда надо смотреть! Можно создать кучу запретов, но если все эти товарищи легко эти запреты обходят, то какой в них смысл? Если человека лишили такой возможности, это значит, что он ни при каких обстоятельствах не должен оказаться за рулем машины, в том числе, которая находится в общественном доступе. Вот этот механизм ограничения важно как следует продумать.