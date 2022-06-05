«Будем применять свои средства поражения»: Путин нашел грозный ответ на поставки дальнобойного оружия США Украине

В первом большом интервью после начала спецоперации Владимир Путин ответил на вопросы о мировом продовольственном кризисе, политической ситуации и поставках оружия США. Фото: Пресс-служба Президента РФ

С самого начала спецоперации Владимир Путин почти не касался вопросов о происходящих событиях. А сейчас глава страны дал настоящее большое интервью СМИ. И вот что он рассказал.

ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

- Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за проблемы мирового рынка продовольствия на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы.

- Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с начала спецоперации. Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с пандемией.

ВКЛЮЧИЛИ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Российский глава заметил, что Запад два года назад включил печатный станок для заваливания экономики деньгами. Это должно было поддержать людей и бизнес в кризис. Но в итоге привело к «безмерной инфляции».

- С февраля 2020-го по конец 2021 года денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%.

- Финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар - мировая валюта, и он, как обычно, рассосется по всей мировой экономике и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, - российский лидер, уточнил, что даже американский министр финансов позже признал ошибку.

- Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине.

СКАЗАЛАСЬ И ПОГОНЯ ЗА ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Глава страны рассказал, что свою лепту внес и Евросоюз. Точнее, его погоня за экологически чистой энергией солнца, ветра, водорода… Политики откровенно спекулировали на опасениях людей из-за изменения климата.

- К чему это привело? Банки перестали давать кредиты (традиционной энергетике. - Ред.), потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного.

В итоге, как объяснил президент, мировая энергетика оказалась недоинвестирована. Плюс европейцы решили отказаться от долгосрочных контрактов… В итоге цены на электричество, тепло поползли вверх.

- Но как только цены на газ поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится за счет газа, - объяснил российский лидер.

Глава страны рассказал, что после начала спецоперации наши и белорусские удобрения из-за санкций не попали к мировым аграриям. А от этого напрямую зависят размеры урожая. Причем дальше все может быть только хуже.

УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО НЕ МЕШАЕМ ВЫВОЗИТЬ

- В мире производится в год примерно 800 млн тонн пшеницы. Нам говорят, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. Это всего 2,5%! Но в общем объеме продовольствия в мире пшеница - всего 20%, значит, эта украинская пшеница - всего 0,5%. Ни о чем! - усмехнулся Путин.

- 20 млн тонн украинской пшеницы - это потенциальный экспорт. По данным нашего Минсельхоза, это примерно 5 млн тонн пшеницы и 7 млн тонн кукурузы. Ну это немного. В текущем сельзхозгоду мы проэкспортируем 37 млн тонн, а в следующем мы поднимем этот экспорт до 50 млн тонн.

Президент заверил, что мы никак не мешаем экспорту зерна из Украины. Не Россия же заминировала фарватер. Если мины снимут, то суда смогут ходить свободно.

- Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря. Это первое, - резюмировал российский лидер.

Второй вариант - возить зерно через Мариуполь или Бердянск. Мины мы там уже убрали, риска нет.

Третий - через Дунай и Румынию.

Четвертый - через Венгрию.

- И, наконец, самое простое - это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше - в любую точку планеты, - сказал Путин.

Но тогда с Белоруссии придется снять санкции, а Запад к этому не готов.

ЩЕЛКАЕМ БЕСПИЛОТНИКИ КАК ОРЕХИ

- Киев не получит от Вашингтона ракеты с дальностью в полторы сотни километров. Они будут лететь на 45 - 70 километров, что аналогично советским образцам.

- Есть еще беспилотные летательные аппараты. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но беспилотники наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки, - рассказал глава страны.

В конце интервью он заметил, что в Москве «сделают выводы», если США продадут Украине дальнобойные ракеты для залповых систем.

- Мы будем и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим, - пригрозил российский лидер.

- Вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт, - заверил Владимир Путин.