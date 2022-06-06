«Такого ужаса не было никогда!»: Украина залпом ударила по городам Донбасса

В Донецке после субботних обстрелов со стороны ВСУ пожарным пришлось тушить огонь и на территории предприятия по оказанию ритуальных услуг. Фото: Валентин СПРИНЧАК/ТАСС

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УИК-ЭНД

4 июня украинские артиллерийские подразделения ознаменовали ударом четырех десятков ракет из «Градов» по столице Донецкой Народной Республики. Украинские артиллеристы прицельно били по центру Донецка из реактивных систем залпового огня. Они превзошли сами себя образа 2014 года.

Надо подчеркнуть: со стороны территорий, пока контролируемых Украиной, целились совсем не по военным объектам. Огонь шел прицельно туда, где живут обычные люди - женщины, дети, старики. Где стоят школы и детсады, больницы и магазины. Где нет воинских подразделений. Где не стоят дальнобойные орудия, или системы ПВО, или бронетанковые части.

Вечером 4 июня вооруженные формирования незалежной выпустили по Ворошиловскому району Донецка не менее 40 ракет. Стреляли из населенного пункта Тоненькое. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По информации Штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела пострадали не менее десяти мирных жителей, в том числе один ребенок.

- Зафиксированы прямые попадания по улице Школьной, 18, и улице Зеленой, 19. Там возник пожар, - сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Только факты. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По предварительной информации, в результате обстрелов украинских карателей были повреждены здания двух донецких школ. Пострадал также крытый рынок. Во дворах сгорели несколько автомобилей.

Также под не мотивированный никакими военными причинами обстрел вооруженных формирований Украины попали лицей № 5, школы № 22 и «Логос», ясли-сад № 17, а также классическая гуманитарная гимназия.

Последствия обстрела столицы ДНР. Фото: Владимир Андрианов

Фото: Владимир Андрианов

Фото: Владимир Андрианов

Фото: Владимир Андрианов

Продолжают поступать данные о новых возгораниях, разрушениях и жертвах.

- Такого еще не было! Чтобы так по центру стреляли, - говорит дончанин Валерий. - Это они бесятся от того, что терпят поражения на всех фронтах. Вот и усиливают свою месть и стараются обстреливать нас, мирных жителей. Ну как их еще можно назвать? Это настоящие фашисты.

После первой массированной огневой атаки по центру столицы Донбасса вооруженные формирования Украины ударили из реактивных систем залпового огня «Град» - на этот раз по Кировскому району Донецка.

Этой женщине в Куйбышевском районе повезло - она при обстреле не пострадала, а машина скорой помощи сгорела... Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Менее чем за полчаса украинские боевики выпустили 25 ракет. По станции Донецк-Северный выпущено семь 122-миллиметровых снарядов.

Вчера украинские войска вновь обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку. По столице ДНР было выпущено 5 снарядов калибра 122 мм, по Еленовке - 6 снарядов того же калибра и 8 снарядов - по Горловке.

Число жертв среди мирного населения продолжает расти.