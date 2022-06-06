В Италии разгорелся скандал из-за чашки кофе за 2 евро

Средняя цена на кофе в Италии составляет от 1,20 до 1,50 евро даже в туристических районах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Италии более 140 тысяч заведений, в которых по утрам местные жители и туристы пьют восхитительный горячий эспрессо. Это очень крепкий кофе, который горячим подается в маленьких чашечках. Его пьют очень быстро, маленькими глотками.

И вот недавно вокруг эспрессо разразился жуткий скандал. Один клиент, узнав стоимость чашки кофе, жутко разозлился и написал на директора кафе жалобу в полицию.

- Он посчитал цену за чашку эспрессо 2 евро (132 руб) необоснованно дорогой, - рассказывает директор кафе Ditta Artigianale Франческо Санапо. – Клиент пришел в ярость, увидев чек, он сильно разозлился, пожаловался на цену, закричал, обвинил нас в том, что мы его обманули, и позвонил в полицию.

Полиция оштрафовала кафе на 1000 евро, поскольку руководство не смогло объяснить, почему завысило стоимость напитка.

Средняя цена на кофе в Италии составляет от 1,20 до 1,50 евро даже в туристических районах. Каждый день эспрессо заказывают около 30 миллионов раз.

- На стоимость кофе, в первую очередь, влияет стоимость зерен, - объясняет Санапо. – А они выросли в цене за год на 80%. Плюс увеличились транспортные расходы.