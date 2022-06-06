Захватят ли нас роботы и зачем нужно биоправо: Главные лекторы России отвечают на важные вопросы

Церемония награждения лауреатов «Лиги Лекторов». Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».

Среди лучших лекторов второго сезона — жители 25 городов. Это активные, неравнодушные и компетентные люди, которые хотят делиться с другими своими знаниями и опытом. С этим как раз и связана основная задача общества «Знание»: запуская в прошлом году проект, оно предоставило возможность ораторам из разных уголков страны выступить с лекциями перед широкой аудиторией. Но главная ценность «Лиги Лекторов» в том, что это – не просто конкурс, проба сил, но еще и формирование в стране сообщества профессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия и мотивировать слушателей на поиск новых знаний.

Победителей второго сезона конкурса Российского общества «Знание» приветствовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».

В прошлом году на конкурс было подано 2.5 тысячи заявок, в этом сезоне – вдвое больше.

- Мы хотели дать возможность проявить себя как можно большему числу людей. Поэтому во втором сезоне добавили в конкурс еще один этап – окружные полуфиналы, в которых участники соревновались в очном формате, - рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. - Для меня церемония награждения – праздник. Говорю это без лукавства. Потому что я вижу глаза лекторов. Надеюсь, что во многом это мы помогли им так загореться идеей просвещения. Я вижу, как эти люди вдохновляют и заряжают других. А значит, у нас получается то, что мы делаем.

Максим Древаль: Мы хотели дать возможность проявить себя как можно большему числу людей. Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».

Еще одно новшество «Лиги Лекторов» – наставничество. Победители первой «Лиги Лекторов» помогали участникам этого сезона готовиться к финалу. Делились разными приемами: как взаимодействовать с аудиторией, как готовить презентации.

ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ

В ближайшее время «Знание» запустит «Школьную Лигу Лекторов». Этим летом в детских оздоровительных лагерях юные просветители начнут состязаться в лекторском искусстве. Осенью учебные заведения выберут лучшего лектора среди учеников. После чего на региональном этапе будут отобраны полуфиналисты. Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах, и 5 участников от каждого отправятся на финал в Москву, где будут определены 20 победителей. Они получат финансовую поддержку и возможность выбрать одну из образовательных программ.

У Российского общества «Знание» большие планы – запустить в ближайшее время «Школьную Лигу Лекторов». Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».

На днях «Знание» открыло прием заявок от авторов просветительских проектов на своем сайте. Это могут быть не только лекции, но и просветительские спектакли, фильмы, подкасты, блоги, видеоролики. Отбирать их будет экспертная комиссия, после чего общество «Знание» начнет сотрудничать с авторами отобранных проектов и оказывать им поддержку.

Среди лучших лекторов второго сезона — жители 25 городов. Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» увеличится продолжительность конкурса до года вместо полугода, что даст возможность всем конкурсантам проявить себя, показав свой лекторский талант широкой публике. В частности, появится еще один очный этап – региональный, что, по словам Максима Древаля, должно кратно увеличить количество участников конкурса. Продолжит свою работу открытая в этом сезоне в Сочи «Школа Лекторов», где смогут пройти обучение финалисты и победители конкурса: все, кто хочет освоить или «прокачать» лекторские компетенции.

В августе в Пятигорске начнет работу круглогодичный центр обучения «Машук», в котором лекторы общества «Знание» будут повышать свою квалификацию.

ПОБЕДИЛИ ВСЕ

На церемонии награждения Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко поблагодарил победителей и финалистов конкурса.

- Вы не только развиваете свои знания и навыки, но и тратите свои силы, частичку своей души на то, чтобы делиться ими с другими. Это одна из самых благородных задач. Очень хорошо, что появляется искусственный интеллект, машинные системы обучения, но я убежден, что есть вещи, которые передаются только от человека к человеку, Выступая с лекциями, вы не только передаете знания, но и показываете личный пример, являетесь образцом для подражания. Важно не только передать знания, но и увлечь, чтобы у людей, которые вас слушают, загорелись глаза, - сказал Сергей Кириенко.

50 лауреатов второго сезона «Лиги Лекторов» получили в награду символ победы – 2,5-килограммовый шунгитовый куб, звание Лектора «Знания», поддержку в продвижении и развитии своих просветительских проектов, возможность выступать в рамках просветительских мероприятий общества и доступ к его обучающей программе.

Символ победы второго сезона «Лиги Лекторов» – 2,5-килограммовый шунгитовый куб. Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».

Третьекурсница юридического факультета МГУ Виктория Еськова в финале выступала перед студентами МГИМО – политологами, историками, дипломатами. И, конечно, не ожидала, что лекция о биоправе и том, как юриспруденция спасает жизни, вызовет такой живой интерес.

- Эта тема мало где затрагивается, и я считаю, об этом надо говорить. Слушателей очень заинтересовала «печать» человеческих органов на биопринтерах, крионирование людей. Причем, не только с точки зрения химии или биологии, но и права. Например, в Подмосковье крионированы 84 человека. Но никаких правовых гарантий у них нет: эти люди считаются мертвыми, - рассказала Виктория Еськова. - У меня есть идея просветительского проекта. Я нередко вижу, что мои сокурсники и даже старшие ребята не знают, что делать после вуза. Ведь юриспруденция – огромный мир с множеством направлений. И я хочу, чтобы с помощью наставников они на самых ранних этапах определились со своей специализацией. В этом проекте обязательно должны быть встречи студентов и старших коллег, представителей юридического сообщества.

Виктория Еськова прочитала студентам МГИМО лекцию о биоправе. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ЛЕКЦИИ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

В этом сезоне Госкорпорация «Росатом» – партнер конкурса – учредила специальную номинацию «За вклад в популяризацию науки и технологий». Госкорпорация работает в таких направлениях, как ядерная медицина и новые материалы, лазерные, квантовые и суперкомпьютерные технологии, осваивает и развивает Северный морской путь. Поэтому, как отметил на церемонии награждения директор проекта Департамента коммуникаций Константин Рудер, компания придумала просветительский проект «Ледокол знаний». Он знакомит молодежь с областями знаний, в которых работает «Росатом». Школьники, которые интересуются наукой и технологиями, отправляются на борту атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс.

- Это путешествие, которое будет наполнено лекциями, мастер-классами и насыщено новыми знаниями. Мы рады, что в нем примет участие и финалист «Лиги Лекторов», который станет одним из ключевых спикеров «Ледокола знаний», - сказал Константин Рудер.

Директор проекта Департамента коммуникаций Константин Рудер на церемонии награждения. Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».

Он вручил специальную премию научному сотруднику Института искусственного интеллекта AIRI, сотруднику Центра когнитивного моделирования МФТИ Алексею Ковалеву, который занимается разработкой систем искусственного интеллекта.

- Я хотел участвовать еще в первом конкурсе, но из-за большой загрузки на работе не получилось. А перед началом второго сезона я уже прочитал несколько лекций в проекте «Умное кино» общества «Знание», - рассказал Алексей Ковалев. - Меня часто спрашивают: захватят нас роботы или нет? Поэтому финальную лекцию я читал студентам Бауманки о том, надо ли опасаться искусственного интеллекта.

Алексей Ковалев занимается разработкой систем искусственного интеллекта. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Я очень люблю путешествовать, но шанс побывать на Северном полюсе у меня вряд ли появился бы без «Лиги Лекторов». Сейчас начну готовиться к лекциям на ледоколе – почитаю последние исследования, связанные с машинным обучением, искусственным интеллектом. Но главное, надо понять, какая будет аудитория. Ведь не только взрослые, но и дети могут быть продвинуты в каких-то областях знаний. Значит, и рассказывать им надо о более сложных, чем для широкой аудитории, вещах.

ДВЕ ПОБЕДЫ ЗА ТРИ ДНЯ

Мотивационный тренер Дмитрий Чешев стал одним из победителей второго сезона «Лиги Лекторов». В финале конкурса он выступил перед московскими студентами с лекцией о том, как выбрать «свой» вид спорта. А за день до этого он был в Геленджике, где участвовал в ежегодном заплыве на открытой воде.

Он финишировал 143-м из 173 участников заплыва, преодолев 1 милю (1852 м) за 55 минут. Но получил заслуженное «золото», потому что выступал в категории атлетов с ограниченными возможностями: после травмы спинного мозга Дмитрий передвигается в инвалидной коляске.

На церемонии награждения Максим Древаль и Дмитрий Чешев поговорили о совместных проектах. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Моя большая цель – снова начать ходить. В реабилитации мне пригождается спортивный опыт. Цель, связанная со спортом, – переплыть пролив Босфор, - рассказал Дмитрий Чешев. - А при поддержке общества «Знание» я хочу реализовать масштабный проект, посвященный людям, которые создают по-настоящему важный, качественный и интересный просветительский контент в своих блогах. Я знаю многих учителей, врачей, спасателей, ученых, которые делятся знаниями и опытом. Но им очень сложно пробиться к широкой аудитории. Поэтому я хочу снять серию историй о них: зачем они этим занимаются, как они создают контент, с какими трудностями сталкиваются, как справляются с проблемами.

Кстати, сделать это Дмитрий сможет в любой из девяти студий «Знания».