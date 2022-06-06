В США иммунной терапией успешно вылечили рак прямой кишки

У нью-йоркских пациентов лечили колоректальный рак с дефицитом восстановления Фото: EAST NEWS

Американские ученые из Медицинской школы Йельского университета и отделений онкологии, патологии и хирургии Мемориального онкологического центра Слоана Кеттеринга в Нью-Йорке опубликовали результаты небольшого клинического исследования по иммунотерапии рака прямой кишки, которые показали успешное лечение у 12 пациентов.

Цель иммунотерапии рака – отключить «тормоза» иммунной системы, которые не дают организму в полную силу бороться с раковыми клетками. Для этого применяются моноклональные антитела, которые прикрепляются к мишеням на раковых клетках либо на лимфоцитах и блокируют взаимодействие между рецепторами PD-1 и PD-L1, постепенно усиливая T-клеточный ответ. Другими словами, такое лечение позволяет, по сути, перепрограммировать организм на то, чтобы усилить природную способность самостоятельно бороться с раковыми клетками.

У нью-йоркских пациентов лечили колоректальный рак с дефицитом восстановления PD–1, белка, который вырабатывается на поверхности Т-клетки и работает, как контрольная точка, снижая активность клетки. Лечили рак при помощи вещества достарлимаб, это моноклональное антитело, направленное против рецептора PD-1. Препарат вводили каждые 3 недели в течение 6 месяцев пациентам на II или III стадии аденокарциномы прямой кишки. За этим лечением должны были последовать стандартная химиолучевая терапия и операция.

Однако результаты применения лекарства оказались неожиданными. У всех 12-ти пациентов (100%; 95% доверительный интервал от 74 до 100) был клинический полный ответ, то есть, опухоль исчезла, что подтвердилось при магнитно-резонансной томографии, эндоскопическом исследовании, пальцевом ректальном исследовании и биопсии. Спустя значительное время (от 6 до 25 месяцев) случаев рецидива не было. То есть, именно такой тип рака прямой кишки оказался очень чувствительным к иммунной терапии.

Какие есть слабые места?

1. В долгосрочной перспективе иммунотерапия может вызывать нежелательные аутоиммунные реакции.

2. Лечение сейчас стоит дорого, цена одного курса может составлять от 4 000 до 12 000 евро в зависимости от применяемых антител.

3. Такое лечение подходит не для всех типов рака. Главное, сделать изначально верный выбор, для каких пациентов наиболее вероятен положительный ответ на терапию. Для этого тщательно изучаются биомаркеры раковых клеток. Однако результат не всегда предсказуем.