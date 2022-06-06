Трибьют-альбом Анны Ахматовой от VK Музыки стал платиновым

Записанный Лолитой, Полиной Гагариной, Еленой Темниковой и другими популярными исполнительницами музыкальный сборник собрал почти 40 миллионов прослушиваний за год

Трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвящённый Анне Ахматовой, одной из самых значимых персон в истории русской литературы, стал платиновым. С момента выпуска 5 марта 2021 года, в день памяти поэтессы, уникальная пластинка от VK Музыки собрала около 40 миллионов стримов на музыкальных площадках.

В записи альбома, состоящего из десяти композиций, приняли участие популярные артистки: Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, а также Ах Астахова. Такой выбор был сделан неслучайно: творчество Ахматовой глубоко затронуло каждую из участниц трибьют-проекта — поэтому в их исполнении голос поэтессы прозвучал особенно ярко. Все стихотворения артистки выбирали самостоятельно.

На отдельной странице проекта ВКонтакте были опубликованы дополнительные материалы к альбому, в том числе фото и видеоролики. За яркие образы исполнительниц отвечали фотограф Ксения Засецкая и команда Марины Рой.

Название «Я — голос ваш» отсылает слушателя к первым словам произведения «Многим», написанного Ахматовой в 1922 году. Уникальный альбом позволяет найти отражение истории в настоящем — через восприятие каждой женщины в этом сборнике.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Мы очень рады, что наша культурная инициатива получила такой большой отклик у слушателя, а заложенный нами месседж дошёл до десятков миллионов адресатов. Ведь главный смысл — сделать так, чтобы женщин больше слушали и, главное, слышали. Мы не просто так остановили свой выбор на названии „Я — голос ваш“. Это не только дань уважения великой Анне Ахматовой, но и возможность донести творчество поэтессы до современной аудитории голосами современных исполнительниц».

VK Музыка разрабатывала культурный проект вместе с лейблом «Первое музыкальное» — одним из крупнейших независимых игроков в сфере российского музыкального бизнеса. Сегодня альбом «Я — голос ваш» можно послушать не только в VK Музыке, но и на других популярных площадках.

Трибьют-альбом Анны Ахматовой — далеко не единственный значимый культурный проект, запущенный социальной сетью. Так, в сентябре прошлого года ВКонтакте подготовила специальный проект к юбилею Сергея Довлатова, в ноябре — отметила 200-летие Фёдора Достоевского праздничным спецпроектом в VK Видео. В этом году социальная сеть традиционно поддержала Ночь музеев, запустила масштабный проект ко Дню театра и присоединилась к ежегодной акции «Библионочь».