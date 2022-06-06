Джоконде приделали ноги

Нейросеть дорисовала знаменитые картины

Нейросеть DALL-E появилась только в апреле, а ей уже тесно в рамках, причем буквально: в рамках известных картин. Она решила дорисовать, додумать – а что было вокруг? Например, вокруг Джоконды – и приделала ей ноги. Они задрапированы в вуаль, а все равно, голенькое что-то торчит. Заодно дорисовала пейзаж: теперь Мона Лиза стоит на берегу реки, напоминающей пруд, только лягушек не хватает.

Теперь Мона Лиза стоит на берегу реки, напоминающей пруд, только лягушек не хватает.

А что еще было в комнате у «Девочки с персиками»? Тут фантазия подвела машину. Ничего интереснее мебели того времени и несколько странной картины на стене не появилось. Художник бы, задумай он изобразить висящую на стене картину, сделал бы «пасхалку» - ее сюжет на что-то бы намекал. Но машина прямолинейна, как процессор, и ей такие тонкости недоступны.

А что еще было в комнате у «Девочки с персиками»? Тут фантазия подвела машину.

Как выглядят крылья Царевны-Лебедь, которые в «кадр» не поместились? Выглядят как крылья.

Как выглядят крылья Царевны-Лебедь, которые в «кадр» не поместились? Выглядят как крылья.

Что вокруг знаменитых (по конфетам) мишек? Лес. Собственно, куда ни глянь, почему художник особо по сторонам и не смотрел.

Что вокруг знаменитых (по конфетам) мишек? Лес. Собственно, куда ни глянь, почему художник особо по сторонам и не смотрел.

Но больше всего машина отличилась, дорисовывая картину «Опять двойка». За сокрушенной матерью с прижавшейся к ней сестрой нарисовался жутковатый персонаж, который изрядно напугал впечатлительных пользователей Сети.

Но больше всего машина отличилась, дорисовывая картину «Опять двойка». За сокрушенной матерью с прижавшейся к ней сестрой нарисовался жутковатый персонаж, который изрядно напугал впечатлительных пользователей Сети.

А у Яна Вермеера («Девушка с жемчужной сережкой») под одеждой у собственно девушки всплыло нечто, что выдает в ней скорее мальчика. Или пришельца. Или пришельца, беременного другим пришельцем, причем беременность протекает в ноге.

А у Яна Вермеера («Девушка с жемчужной сережкой») под одеждой у собственно девушки всплыло нечто, что выдает в ней скорее мальчика. Или пришельца.

В целом получилось похоже на стиль копируемой картины, но бессодержательно: ничего нового в замысел делали не привносят, а композицию губят. Собственно, вот и ответ: а заменят нейросети дизайнеров и художников? Заменят, когда потребителями искусства будут не люди, а роботы. Пока попытки нейросетей писать сценарии, снимать фильмы и рисовать рисунки, скажем так, мало художественны.

Всего нейросеть сгенерировала по восемь вариантов известных картин, из которых блогер Денис Ширяев выбрал лучшее.

Эту нейросеть представили весной, и она заточена на работу именно с картинками. Например, она может создать с нуля картинку по описанию. Пока сервис доступен только ограниченному числу пользователей, идет тестирование.

Название нейросети отсылает к имени Сальвадора Дали и оперирует 12-ти миллиардами цветов. Разработчик, компания OpenAI, подчеркивает, что «поход в народ» этой нейросети преследует скорее образовательные цели: чтобы научить машину реалиям нашей жизни. Какое-то время в нейросеть могли грузить задания кто угодно, но народ принялся хулиганить, и теперь на сайте нейросети висит предупреждение, что нехорошими картинками она заниматься не будет.