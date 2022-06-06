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Наука6 июня 2022 11:32

Джоконде приделали ноги

Нейросеть дорисовала знаменитые картины
Алексей МОРОЗОВ
Нейросеть дорисовала знаменитые картины

Нейросеть дорисовала знаменитые картины

Нейросеть DALL-E появилась только в апреле, а ей уже тесно в рамках, причем буквально: в рамках известных картин. Она решила дорисовать, додумать – а что было вокруг? Например, вокруг Джоконды – и приделала ей ноги. Они задрапированы в вуаль, а все равно, голенькое что-то торчит. Заодно дорисовала пейзаж: теперь Мона Лиза стоит на берегу реки, напоминающей пруд, только лягушек не хватает.

Теперь Мона Лиза стоит на берегу реки, напоминающей пруд, только лягушек не хватает.

Теперь Мона Лиза стоит на берегу реки, напоминающей пруд, только лягушек не хватает.

А что еще было в комнате у «Девочки с персиками»? Тут фантазия подвела машину. Ничего интереснее мебели того времени и несколько странной картины на стене не появилось. Художник бы, задумай он изобразить висящую на стене картину, сделал бы «пасхалку» - ее сюжет на что-то бы намекал. Но машина прямолинейна, как процессор, и ей такие тонкости недоступны.

А что еще было в комнате у «Девочки с персиками»? Тут фантазия подвела машину.

А что еще было в комнате у «Девочки с персиками»? Тут фантазия подвела машину.

Как выглядят крылья Царевны-Лебедь, которые в «кадр» не поместились? Выглядят как крылья.

Как выглядят крылья Царевны-Лебедь, которые в «кадр» не поместились? Выглядят как крылья.

Как выглядят крылья Царевны-Лебедь, которые в «кадр» не поместились? Выглядят как крылья.

Что вокруг знаменитых (по конфетам) мишек? Лес. Собственно, куда ни глянь, почему художник особо по сторонам и не смотрел.

Что вокруг знаменитых (по конфетам) мишек? Лес. Собственно, куда ни глянь, почему художник особо по сторонам и не смотрел.

Что вокруг знаменитых (по конфетам) мишек? Лес. Собственно, куда ни глянь, почему художник особо по сторонам и не смотрел.

Но больше всего машина отличилась, дорисовывая картину «Опять двойка». За сокрушенной матерью с прижавшейся к ней сестрой нарисовался жутковатый персонаж, который изрядно напугал впечатлительных пользователей Сети.

Но больше всего машина отличилась, дорисовывая картину «Опять двойка». За сокрушенной матерью с прижавшейся к ней сестрой нарисовался жутковатый персонаж, который изрядно напугал впечатлительных пользователей Сети.

Но больше всего машина отличилась, дорисовывая картину «Опять двойка». За сокрушенной матерью с прижавшейся к ней сестрой нарисовался жутковатый персонаж, который изрядно напугал впечатлительных пользователей Сети.

А у Яна Вермеера («Девушка с жемчужной сережкой») под одеждой у собственно девушки всплыло нечто, что выдает в ней скорее мальчика. Или пришельца. Или пришельца, беременного другим пришельцем, причем беременность протекает в ноге.

А у Яна Вермеера («Девушка с жемчужной сережкой») под одеждой у собственно девушки всплыло нечто, что выдает в ней скорее мальчика. Или пришельца.

А у Яна Вермеера («Девушка с жемчужной сережкой») под одеждой у собственно девушки всплыло нечто, что выдает в ней скорее мальчика. Или пришельца.

В целом получилось похоже на стиль копируемой картины, но бессодержательно: ничего нового в замысел делали не привносят, а композицию губят. Собственно, вот и ответ: а заменят нейросети дизайнеров и художников? Заменят, когда потребителями искусства будут не люди, а роботы. Пока попытки нейросетей писать сценарии, снимать фильмы и рисовать рисунки, скажем так, мало художественны.

Всего нейросеть сгенерировала по восемь вариантов известных картин, из которых блогер Денис Ширяев выбрал лучшее.

Эту нейросеть представили весной, и она заточена на работу именно с картинками. Например, она может создать с нуля картинку по описанию. Пока сервис доступен только ограниченному числу пользователей, идет тестирование.

Название нейросети отсылает к имени Сальвадора Дали и оперирует 12-ти миллиардами цветов. Разработчик, компания OpenAI, подчеркивает, что «поход в народ» этой нейросети преследует скорее образовательные цели: чтобы научить машину реалиям нашей жизни. Какое-то время в нейросеть могли грузить задания кто угодно, но народ принялся хулиганить, и теперь на сайте нейросети висит предупреждение, что нехорошими картинками она заниматься не будет.

Культура: изобразительное искусство