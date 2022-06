«Взять суды на Сабадаш»: из тюрьмы может вырваться оппозиционный олигарх

Александр Сабадаш

«Водочный король» Александр Сабадаш сидит в тюрьме уже восемь лет, но самые серьезные попытки выйти на свободу он стал предпринимать именно сейчас.

Александр Сабадаш является ярчайшим представителем криминальной России, которую старательно искореняли нынешние власти. В 90-е годы он поставил на рельсы масштабный сбыт в России шведской водки «Абсолют». Правда, как писала «Новая газета», в 1996 году шведы обнаружили, что в России «Абсолюта» продается в несколько раз больше, чем способен выпускать завод.

В 2003 году Александр Сабадаш занял кресло российского сенатора от Ненецкого автономного округа по предложению губернатора Владимира Бутова. Всем тогда было понятно, что одиозный олигарх просто удовлетворяет собственные амбиции. Депутаты регионального парламента говорили, что Сабадаш пришел в Совет Федерации РФ «решать свои личные проблемы, а не проблемы округа».

Например, в 2005 году по многим городам России прокатились акции протеста против монетизации льгот. В Санкт-Петербурге они шли два месяца. «КоммерсантЪ» писал, ссылаясь на местные СМИ, что за финансированием акций стоял Сабадаш. Якобы, таким образом мстил губернатору Валентине Матвиенко за внеочередную проверку своих заводов.

Кроме того, Сабадаш с 2005 по 2009 годы пытался отсудить земли, принадлежащие администрации президента РФ. Как писали СМИ, рейдерской группой по захвату земельных участков в Ново-Огарево руководил Александр Сабадаш.

В 2005 году администрацию НАО возглавил друг Александра Сабадаша Алексей Баринов. Но влияние «водочного короля» на внутреннюю политику продолжалось недолго. В мае 2006 году Баринов был арестован, в отношении него было возбуждено уголовное дело, за которым последовало увольнение в связи с утратой доверия. Примечательно, что Сабадаш добровольно сложил с себя полномочия сенатора на следующий день после задержания Баринова.

Ровно через восемь лет, в мае 2014 года, Сабадаша обвинили в попытке организовать мошенническую схему, благодаря которой он с партнерами покушался на получение из бюджета 1,8 млрд рублей под видом возврата НДС (ст. 159 УК РФ). В марте 2015 года его приговорили к 6 годам лишения свободы.

В феврале 2016 года против Сабадаша возбудили еще одно уголовное дело по выводу валюты из банка «Таврический» (ст. 193.1 УК РФ). На скамье подсудимых помимо Александра Сабадаша оказались Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша из «Таврического». Подсудимым вменялось мошенническое хищение 6 млн долларов, перечисленных «Таврическим» в 2012 году на счет фирмы «Милан», аффилированной с ликеро-водочным заводом Сабадаша «Ливиз». В октябре 2017 года троице дали 7 лет лишения свободы.

В 2020 году на сидящего за решеткой Сабадаша возбудили дело о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Установлено, что в 2013-2014 годах он перевел почти 300 млн рублей на счет чешского банка якобы за поставку производственного оборудования, тем самым «отмыв» их.

Самое свежее уголовное дело против Сабадаша завели в прошлом году. Силовики обнаружили еще один эпизод, когда вместе с Гаркушей и Сомовым «водочный король» похитил из банка «Таврический» почти 1 млрд рублей.

Не удивит, если Александр Сабадаш сейчас начнёт действовать более решительно: наймёт группу юристов и пиарщиков, которые создадут ему положительный образ в СМИ, а также развалят судебные процессы. Смогут ли они по гражданским и уголовным делам Сабадаша полностью переложить ответственность на третьих лиц, что позволит ускользнуть экс-сенатору? Очевидно то, что таким адвокатам за помощь в снятии обвинений, в выводе активов за рубеж и «новое начало» можно и 10 миллионов долларов заплатить.

Все процессы ведутся от компании VYBORG LTD, аффилированной с Александром Сабадашем. Фирма зарегистрирована на острове Джерси, который находится под юрисдикцией Великобритании. Учредителем VYBORG LTD является AFB TRADING ONE INC, зарегистрированная в США и принадлежащая Сабадашу. Директором в каждой компании является супруга «водочного короля» Лариса Сабадаш.

Интересно, что деятельность VYBORG LTD не была заблокирована властями Великобритании. Хотя счета и активы других компаний с острова Джерси, принадлежащие российским олигархам, были заморожены Ее Величеством. Вполне возможно, что Александр Сабадаш оказался чем-то интересен правительству Великобритании, потому и не попал под каток западных санкций.

В случае выхода из мест не столь отдаленных Сабадаш отправится в калифорнийский Беверли-Хиллз, где в роскошной вилле проживает семья оппозиционного олигарха. Жена Лариса, как типичная представительница «Рублевки», обожает элитные рестораны, светские рауты, нашумевшие показы мод.

Отметим, что ближайшие родственники «водочного короля» являются гражданами США. Сабадаш, как он сам заявляет, имеет грин-карту с 1993 года. Выходит, что российским сенатором он стал, будучи без пяти минут подданым недружественного государства. Все это сказано в заявлении от 2008 года об ускорении получения гражданства.

Там же Александр Сабадаш пишет, что американским гражданином он хотел стать, чтобы в полной мере участвовать в гражданской жизни – голосовать, пользоваться всеми свободами и привилегиями, а также вести бизнес. Тогда, в 2008 году, не сложилось.

Но сейчас, даже находясь за решеткой, истинный представитель «пятой колонны» пытается вернуться к своей «американской мечте». Потому и нанял целый штаб для закрытия новых уголовных дел.