Число дилеров сократится вдвое?

Немало дилерских центров и сетей уже выставлены на продажу. Но кто их купит? Фото: Shutterstock

До конца года дилерских центров в России станет меньше, в лучшем случае, в два раза. То есть из 3203 их останется только 1600 или меньше. Такой прогноз озвучила для «Ведомостей» генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова.

По другим прогнозам все не так печально. Например, заместитель генерального директора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба считает, что дилеров станет меньше на 15%, а крупные сети центров станут еще больше. Ассоциация «Российские автодилеры» ожидает сокращения числа дилерских центров на треть.

Многие центры могут отказаться от статуса официального дилера, но продолжат торговать автомобилями, обслуживать их и ремонтировать. Ситуация на рынке неоднозначная, из-за чего прогнозы получаются настолько разными. А вот как видит ее главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

— Было очевидно, что количество дилеров сократится. Более того, вместе с дилерами будут сейчас закрываться или влачить жалкое существование и прокатные конторы, каршеринг, возможно. Насколько я слышал, компания Anytime Prime, предлагающая автомобили по подписке на сутки и даже на год, переводит часть парка в каршеринг «Делимобиля», дочерней компанией которого является, а часть – распродает.

Это говорит о том, что времена настали тяжелые, и мы еще не почувствовали всех тех перемен, которые грядут. Это касается всех: и автовладельцев, и дилеров.

У дилеров сейчас много проблем. Главные из них – это отсутствие автомобилей, отток клиентов с какими-то мелкими проблемами (замена фильтров, масел и так далее) и отсутствие лояльности со стороны клиентов. Потребители с удовольствием добьют некоторых дилеров, потому отношение двух прошедших лет, когда те навязывали покупателям допоснащение и допуслуги на миллионы рублей, покупатели дилерам не простят. Более того, сейчас. Скорее всего, пойдут иски со стороны владельцев гарантийных машин, поскольку чем дальше, тем сложнее дилерам будет обеспечивать гарантийный ремонт в установленные законом сроки. Сдавать автомобили при этом их владельцы не будут, поскольку дилеры с удовольствием их примут по ценам 2021 года и, отремонтировав, продадут в два раза дороже. Поэтому покупатели будут, например, ремонтировать машины за свои деньги, а затем пытаться эти убытки вернуть через суд.

Статус официального дилера не столь уж важен. Потеря его не так страшна. Хуже, если центры закроются. Но я думаю, что закроются самые слабые, потому что сейчас настало время, когда дилеры и СТО должны доказать, на что они способны: могут ли они переключиться на другой поток автомобилей, смогут ли торговать не только бэушными машинами, привезенными им автовладельцами, но и искать интересные экземпляры самостоятельно и выкупать их, смогут ли они наладить поставки автомобилей из других стран и так далее.

Эта ситуация не нова – мы уже проходили разные кризисные периоды. Более того, аналогичные кризисные ситуации были и в других странах. Многое будет зависеть от позиций материнких компаний – автопроизводителей. Если производители, которые действительно хотят остаться на российском рынке, поддержат своих дилеров и будут оказывать им помощь, давать какие-то преференции, то дилерам будет проще. Самая хорошая поддержка дилеров – это новые автомобили по адекватным ценам. Но в ближайшее время такого счастья не предвидится.