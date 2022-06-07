Байден ввел в США режим чрезвычайной ситуации и обвинил во всем Россию

На фоне сложившейся ситуации администрация Байдена приняла решение в ближайшее время рассмотреть вопрос о возможной отмене ввозных пошлин на солнечные модули Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объявил о введении в Соединенных Штатах режима чрезвычайной ситуации на фоне катастрофической ситуации в электроснабжении, которая, по словам американского лидера, явилась следствием проводимой Россией на Украине специальной военной операции.

– Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, действуя в соответствии с полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов… объявляю чрезвычайное положение из-за опасности того, что может не хватить генерирующих мощностей для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса, – приводится в американских СМИ текст заявления Байдена.

Кроме прочего, «на стороне России» выступила и американская природа – экстремальная жара и начавшаяся в отдельных регионах страны засуха привели к еще более высокому спросу на электроэнергию, которой и так не хватает.

На фоне сложившейся ситуации администрация Байдена приняла решение в ближайшее время рассмотреть вопрос о возможной отмене ввозных пошлин на солнечные модули, произведенные во Вьетнаме, Камбодже, Малайзии и Таиланде. В случае одобрения проекта пошлины на ввоз могут быть отменены на срок до двух лет.

Американские производители подвергли этот президентский указ критике. Более того, они сочли его незаконным, т.к. он позволяет китайским фирмам существенно занижать рыночные цены на компоненты для солнечных батарей. Ранее ряд компаний обращались в правительство США с обратной просьбой – повысить пошлины на солнечные батареи, ввозимые из Таиланда, Вьетнама и ряда других стран Юго-Восточной Азии, поскольку китайцы направляют свои батареи на американский рынок через фабрики, расположенные в этих странах и тем самым избегают высоких ввозных пошлин.

В марте этого года Белый дом запретил импорт всех энергоносителей из России. Из-за этого в США резко выросли цены на бензин. Энергетический кризис в США повлек за собой выработку сделки между республиканцами и демократами, одни из которых требуют начать борьбу с изменением климата, а другие – отменить ограничения на добычу сланцевой нефти на американской территории.