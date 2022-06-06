Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электрогенерирующих мощностей Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден объявил в стране о режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей. Как сказано в прокламации, распространенной Белым домом, американский лидер констатировал наличие множества факторов, угрожающих возможностям США производить достаточные для потребителей объемы электричества.

«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», – сказано в документе на сайте Белого дома.

В целях решения проблемы угрозы дефицита электрогенерирующих мощностей президент США освободил от пошлин импорт некоторых солнечные элементов и модулей из Азии. Мера будет действовать два года и распространяется на продукцию, завозимую из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.