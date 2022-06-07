«Росприроднадзор» и «Норникель» подписали первое в стране соглашение о консультировании бизнеса

Фото: Марина Пешкова

6 июня в Норильске состоялось подписание соглашений о взаимодействии и консультировании в реализации крупных проектов между Росприроднадзором и компанией «Норникель». Первое, по словам главы ведомства Светланы Радионовой, является типовым – обмен информацией, открытость, прозрачность. Второе – эксперимент, касающийся консультирования бизнеса в его сложных проектах, новом строительстве или реконструкции. Подобные соглашения ранее в стране не заключались.

«Что входит в это консультирование? Мы покажем компании все наработки, которые мы видим на других площадках, мы предоставим своих специалистов, мы сможем обмениваться мнениями в онлайне, мы будем присутствовать при пуско-наладочных мероприятиях и при реализации в дальнейшем. Мы обсудим все те слабые места, которые будут при строительстве или дальше при эксплуатации, и поговорим о том, как это должно быть. То есть мы будем сопровождать проект от и до», — рассказала Радионова во время своего рабочего визита в Норильск.

Делегация ведомства посетила несколько объектов Норильского дивизиона компании — нефтебазу ТТК в Кайеркане, хозяйство аварийного дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», а также строительную площадку проекта Надеждинского металлургического завода «Нейтрализация серной кислоты» или «Серной программы».

Фото: Марина Пешкова

«Сделано много, но объём накопленного ущерба таков, что вы пока ещё в начале пути», — заявила Светлана Радионова. — «Очень хорошо, что компания сейчас работает открыто, ничего не скрывая».

«Я бы на самом деле в первую очередь хотел поблагодарить Светлану Геннадьевну за то, что она и ее команда сегодня здесь. У нас есть возможность представить промежуточный результат того, что мы делаем, и получить корректирующую обратную связь. У нас такая масштабная программа развернута полтора года, а у Росприроднадзора опыт намного больше, в том числе и с другими компаниями. Поэтому нам важно получить коррективы того, что мы делаем, чтобы делать это более эффективно», — подчеркнул Сергей Степанов, старший вице-президент, производственный директор компании «Норникель».

Кроме того, Светлана Радионова с вертолета осмотрела акваторию рек Амбарная и Далдыкан, ручья Безымянный и озера Пясино. Также в рамках визита состоялось совместное совещание с администрацией города по вопросам демонтажа неэксплуатируемых объектов, санитарной очистки территорий Норильского промышленного района и реализации федерального проекта «Чистый воздух».

«Мы обсуждали сложности, которые будут сопровождать «Серную программу». Но мы понимаем, что это колоссальные снижения объема выбросов загрязняющих веществ. Городу, чтобы дышать, необходимо этот проект реализовать. Это колоссальнейший, крупнейший экологический проект по воздуху во всей стране на сегодняшний момент. И я считаю, что компания обязана это сделать, и мне кажется, что она это понимает», – добавила Радионова.

Фото: Марина Пешкова

«Нельзя не отметить, что появились некоторые оценки в деятельности Росприроднадзора. Это видно всему бизнесу. Это такой отход или дрейф от проверок в сторону обучения, помощи на экспертном поле. Бизнес ощущает большую помощь от Росприроднадзора, чем было 2-3 года назад», — отметил после совещания вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачёв.

Представителям федеральной службы по надзору в сфере природопользования также продемонстрировали работу диспетчерского пункта Центра мониторинга зданий и сооружений и провели небольшую экологическую лекцию в Просветительском центре «Белый мишка».

Затем делегация со Светланой Радионовой во главе отправилась на встречу с волонтерами корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра». Экоактивисты рассказали о том, какие проекты они реализовали за годы существования программы.

«Ваши дела сложнее наших, потому что мы – нанятые люди, и для нас это работа. Даже маленькое дело добровольцев – это большая польза», – подчеркнула глава Росприроднадзора в завершение встречи.