Ученые: Женщины начинают получать удовлетворение от своего тела в 60 лет

То, как женщин оценивают окружающие, особенно мужчины, и то, что сами они о себе думает – две большие разницы. Редко, кто сомневаются: пик привлекательности прекрасного пола попадает в промежуток между 20 и 40 годами. А для некоторых так вообще: чем моложе, тем лучше.

Но женщины, оказывается, думают иначе. На удивление, рассказывают будто бы искренне самим себе понравились позднее. Гораздо позднее. Прямо скажем, так поздно, что в это с трудом верится. Тем не менее, исследования, которые австралийские и новозеландские психологи из университетов Квинсленда и Окленда (University of Queensland in Australia and University of Auckland in New Zealand) вели на протяжении шести лет, а недавно обнародовали результаты в специализированном научном журнале Body image, свидетельствуют: большинство женщин становятся удовлетворенными собственными телами к 60 годам.

Точнее, в этом признались 62,9 процента из тех 15 тысяч 264 особ прекрасного пола, участвовавших в исследованиях. Не могут же врать 9600 человек одновременно.

Участницы исследования, возраст которых составлял от 18 до 94 лет, регулярно докладывали психологам о том, насколько они довольны своими телами – их видом и размерами. Выставляли сами себе оценки от 7 до 1. Тут то и выяснилось, что с возрастом самооценка у большинства повышается, достигая максимума к 60 годам. При этом наибольшее недовольство женщины испытывают между 24 и 29 годами и от 34 до 39 лет.

Австралийцы с новозеландцами не забыли и про мужчин. Получили похожие результаты. С той лишь разницей, что представители сильного пола, в среднем начинают любить свои формы чуть раньше – с 59 лет.

Спрашивается, чем могут нравиться старые, дряблые, а то и жирные тела?

Возможно тем, что они – тела - есть и все еще служат, - предположили психологи. Желание впечатлить окружающих прошло. Критическое отношение к себе миновало – появились заботы и поважнее. Намерение оптимизировать внешний вид фитнесом и диетой тоже куда-то улетучилось. Так зачем изводить себя недовольством? Куда разумнее радоваться тому, что что имеешь – своему более-менее здоровому телу, которое лучше уже не станет. Вполне достойная логика.

Впрочем, ученые предлагают – на выбор – и более простое объяснение. Дело, мол, может быть, в том, что в наше время люди стали спокойнее относиться к «жестким идеалам красоты», перестали переживать, не соответствуя им. И опять же полюбили свое «богатство» - такое родное.

ЧУТЬ РАНЬШЕ

Большинство женщин считают, что выглядят моложе своих лет

С вопросами о том, насколько возраст влияет на то, как женщины воспринимают сами себя, в свое время «приставали» специалисты косметической фирмы Lancome Advanced Genifique. Расспросили в общей сложности 2 тысячи представительниц прекрасного пола разного возраста и привлекательности.

Выяснилось: три четверти уверены, что выглядят на пять лет моложе. Более того, каждая десятая женщина полагает, что выглядит аж на десять лет моложе, чем есть на самом деле.

Треть опрошенных заявили, что возраст их вообще не смущал, не смущает и смущать не будет. Мол, они о нем не думают. Это не противоречит результатам, полученным австралийскими и новозеландскими психологами.

Но остальные - две трети опрошенных – сообщили прямо противоположное. Признались, что начинают переживать с годами, замечая признаки старения.

По данным косметологов, у каждой десятой представительницы прекрасного пола обострение наступает уже в 20 лет. Примерно у 40 процентов - в 30, у каждой пятой - в 50. Есть женщины, которые задумываются о своем возрасте - в смысле снижения привлекательности - в 60 лет. Средний же возраст начала «старческих» переживаний 46 лет – спустя год после того, как женщины становятся «ягодками опять». Согласно популярной поговорке.

То есть, недовольство собой все-таки есть. Но связано оно с тем, что современные женщины дольше сохраняют привлекательный вид. И чувствуют себя сексуально желанными.

КСТАТИ

И деды не отстают

Зрелый, перезрелый и даже преклонный возраст не помеха для активной половой жизни. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Чикаго, опросив более 3 тысяч человек - мужчин и женщин в возрасте от 50 до 85 лет. Они отвечали на вопрос, занимались ли сексом за последний год.

Утвердительно, то есть, да, занимались сексом - с партнером или партнершей, ответили 82 процента тех, кому было от 50 до 57 лет, 73 процента тех, кому от 57 до 64 лет, 53 процента респондентов в возрасте от 64 до 75 лет. И 26 процентов тех, кому было от 75 до 85 лет.

При этом большинство сообщили, что вступали в интимные отношения не меньше двух трех раз в месяц.

