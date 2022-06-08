«Развод» или правильный протокол лечения? Разбираем 10 жалоб пациентов на «лишние» анализы

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Наша жизнь изобилует парадоксами. Одни и те же поступки людей в разных условиях могут совершенно по-разному нами восприниматься. Когда вы приходите в городскую поликлинику с пустяковой жалобой, а врач выписывает множество направлений на анализы, вы довольны: какой внимательный доктор! Он действительно хочет разобраться в моей проблеме! Но если то же самое происходит в частной клинике, реакция может быть прямо противоположной: почему меня просят пройти столько анализов и исследований, ведь у меня всего-навсего… И дальше — набор симптомов.

В подобной ситуации хотя бы раз оказывался, пожалуй, каждый взрослый россиянин. Если почитать отзывы о работе коммерческих клиник (государственные клиники тоже оказывают платные услуги), то добрая половина негативных отзывов посвящена как раз таким случаям — когда пациенту кажется, что врач выписывает ему лишние «назначения», чтобы заставить заплатить как можно больше. А что на самом деле скрывается за избыточными, с нашей точки зрения, анализами и исследованиями? Мы собрали 10 самых популярных, типичных видов жалоб на «лишние» анализы и попросили врачей их прокомментировать. На нашу просьбу откликнулась сеть частных многопрофильных медицинских центров «СМ-Клиника».

Представленные жалобы не были адресованы участвовавшим в подготовке статьи врачам. Специалисты «СМ-Клиника» выступают в качестве экспертов, которые прокомментировали собранные нами жалобы

1. Почему при задержке менструации врач-гинеколог назначает не только анализ на ХГЧ и УЗИ, но проверяет массу других показателей?

Отвечает врач гинеколог-эндокринолог, ведущий специалист холдинга «СМ-Клиника» по направлению «гинекология», кандидат медицинских наук Елена Ремез

Задержка менструации бывает не только из-за наступившей беременности. Задержку могут вызвать и ряд гинекологических заболеваний, резкое похудение, стресс, интенсивная физическая нагрузка, перенесенное острое воспалительное заболевание, смена климата. Если нет убедительных данных о наличии беременности, врач, по итогу опроса пациентки, может предположить наличие различных патологий. Анализы необходимы для того, чтобы установить точный диагноз и назначить адекватное лечение. Я всегда советую пациенткам не стесняться задавать врачу вопросы по поводу своего здоровья. Выходя из кабинета врача, женщина должна точно знать, какие анализы и с какой целью ей предстоит сдать. План действий должен быть понятен не только врачу, но и пациенту.

2. Почему при ранее подтвержденном наличии грибка ногтя врач вновь назначает анализы, причем и на качественное, и на количественное значение?

Отвечает врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, ведущий специалист «СМ-Клиника» по направлению «дерматовенерология» Дмитрий Эллинский

Заболевание, которое мы знаем под названием «грибок ногтя», на самом деле не такое простое, каким его показывают в рекламе. Для назначения эффективного лечения врачу необходимо знать, каким именно грибком поражена пластина: плесневым, дрожжеподобным или дерматофитом. Микроскопия не всегда дает полноценный ответ, поэтому врачи прибегают к другим методам исследования. Посев и ПЦР помогает точнее поставить диагноз, безопаснее и эффективнее выбрать лечение и более точно следить за выздоровлением.

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3. Почему при насморке (или выделениях из уха) врач назначает анализы на определение множества видов инфекций?

Отвечает врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Елена Игнатенко

Анализ на определение различных инфекций (мазок) назначается для того, чтобы определить, какими вирусами и/или бактериями вызван насморк или острый гнойный отит. Также крайне важно сдать посев на микрофлору, чтобы определить чувствительность выявленных бактерий к антибиотикам. К сожалению, все больше бактерий приобретают высокую резистентность (сопротивляемость) к антибиотикам, что делает стандартные схемы лечения неэффективными. Необходимо также понимать, что микробиом слизистых оболочек и кожи наружного слухового прохода человека — это крайне сложная система, состоящая из миллиона разных микроорганизмов, вирусов, грибов, которые, к тому же, состоят в сложных структурах взаимодействия. Поэтому результат посева должен расшифровывать квалифицированный врач. При наличии верно расшифрованного анализа можно поставить точный диагноз и назначить специфическое лечение воспалительного заболевания носа и уха. В противном случае острая форма воспаления может перейти в хроническую и значительно ухудшить качество жизни пациента.

4. Почему при симптомах ОРВИ терапевт (или педиатр) назначает так много различных анализов, если все врачи говорят, что респираторное вирусное заболевание лечится покоем, жаропонижающими и обильным питьем?

Отвечает врач-терапевт, врач-профпатолог «СМ-Клиника» Екатерина Романова.

Данное утверждение справедливо далеко не для всех случаев, и не для любых вирусов, вызывающих ОРВИ (а их около двухсот). При подозрении на ОРВИ, в особенности, если симптомы не ослабевают в течение нескольких дней, рекомендуется сдать клинический и биохимический анализы крови. Если у пациента воспалена слизистая оболочка глотки, рекомендуется верифицировать возбудителя методом ПЦР, взяв мазок. Результаты анализов крови позволят врачу верно оценить состояние пациента. А установленный возбудитель — начать специфическое лечение. К примеру, если у пациента подтвердится наличие вирусной инфекции, врач исключит назначение антибиотиков. Недавний случай из моей практики: обратился пациент (29 лет), который жаловался на боль в горле, насморк, слабость. Температура не поднималась выше 37,5 С, однако симптомы сохранялись уже неделю несмотря на активное самолечение – жаропонижающие средства, полоскание горла, обильное питье. Анализ крови показал повышение лимфоцитов и моноцитов. ПЦР-тестирование выявило вирус Эпштейна-Барр. Это позволило поставить точный диагноз — инфекционный мононуклеоз, который имел симптомы риновирусной инфекции.

Если бы любую ОРВИ можно было вылечить теплым питьем и парацетамолом, никакой пандемии коронавируса у нас бы не было.

5. Почему при жалобе на редко проявляющиеся проблемы со зрением (рябь в глазах) врач общей практики предложила мне пройти консультации у терапевта, невролога, кардиолога, гематолога и лишь в последнюю очередь у офтальмолога?

Отвечает врач-терапевт, заместитель главного врача «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Иван Старостин

Конечно, офтальмолог в этом перечне не должен быть на последнем месте. Потому что существует ряд патологий, которые требуют немедленного вмешательства врача-офтальмолога. Однако доля таких случаев среди всех пациентов с подобной жалобой составляет менее половины, и реальную причину недомогания должна искать именно команда врачей — те самые терапевт, невролог, кардиолог. Иногда гематолог. Более того, может понадобиться консультация других специалистов. Почему так много? Потому что по каждому из этих направлений существует серьезное заболевание, симптомом которого может быть «рябь» в глазах. Отмечу, что заранее конкретный состав такой «команды» определить практически невозможно, он формируется по мере обследования. Сначала «отсекаются» самые опасные заболевания , затем – самые частые. Кроме отслойки, разрывов сетчатки такой симптом могут вызвать и кровоизлияния, и болезни сосудов, и проблемы нервной регуляции, и заболевания головного мозга, и нарушения обмена веществ, и многие другие опасные патологии.

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6. Почему при попытке просто проверить зрение врач-офтальмолог назначил множество исследований состояния и функций глаз?

Отвечает врач-офтальмолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ксения Казакова

Если острота зрения снижена, недостаточно просто поставить пробную линзу и выписать очки. Врачу-офтальмологу нужно исключить множество патологий. Сделать это можно только в рамках комплексного офтальмологического обследования, которое включает себя, как минимум, авторефрактокератометрию (определение рефракции), тонометрию (измерение внутриглазного давления), биомикроскопию переднего отрезка глаза, осмотр глазного дна (желательно на широком зрачке). В процессе осмотра врач может прийти к выводу о необходимости дополнительных исследований. Кроме того, есть патологии, при которых острота зрения может оставаться высокой. Это, например, дистрофии, разрывы сетчатки. Даже злокачественные образования могут быть случайными находками во время осмотра глазного дна. При астигматизме или дальнозоркости легкой степени острота зрения может быть высокой, но длительная зрительная нагрузка может постепенно приводить к так называемому астенопическому синдрому - головной боли и/или боли в глазных яблоках, которые сам пациент никогда не связывает со зрением. Именно поэтому офтальмолог всегда проводит авторефрактокератометрию — даже если пациент не жалуется на то, что зрение «упало». Также пациентам после 40 лет вне зависимости от остроты зрения обязательно измеряют внутриглазное давление – для исключения глаукомы. Таким образом, даже профилактический осмотр у офтальмолога заключается не только в проверке остроты зрения по таблице или с помощью электронного проектора знаков, а должен включать в себя определенный набор диагностических методов.

7. Почему врач-аллерголог-иммунолог, к которому я пришел с подозрением на бронхиальную астму, отправил на гастроскопию?

Отвечает врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Вячеслав Шадевский

Для ответа на данный вопрос достаточно привести немного статистики. Установлено, что до 75% пациентов с бронхиальной астмой страдают заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта. Одна из наиболее частых патологий — это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При данном заболевании возможно поступление желудочного содержимого в просвет бронхиального дерева, что может спровоцировать приступы бронхиальной астмы в ночное время. Также надо отметить, что клинические симптомы бронхиальной астмы маскируют проявления ГЭРБ, которая, сама по себе, тоже является серьезным заболеванием. В связи с этим и возникает необходимость проведения эзофагогастродуоденоскопии. И если у пациента будет подозрение на ГЭРБ, врач может назначить еще и суточную рН-метрию. Таким образом, если аллерголог-иммунолог направляет пациента на прием к гастроэнтерологу — это абсолютно логичный шаг, цель которого — выявление истинных причин возникновения бронхиальной астмы.

8. Почему при проблемах с кожей и волосами дерматолог и трихолог отправили к эндокринологу, а тот назначил анализы на гормоны?

Отвечает врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева

За здоровье кожи и волос отвечают, в первую очередь, гормоны щитовидной железы — главные гормоны обмена веществ. Нарушения функции щитовидной железы часто сопровождаются выпадением волос, сухостью кожи, ломкостью и слоистостью ногтей. Изменение цвета кожи и так называемые «растяжки» на коже характерны для некоторых заболеваний надпочечников. А образование угрей на коже часто с нарушением баланса половых гормонов. Как видите, очень часто то, что пациент воспринимает как заболевания кожи и волос, на самом деле маскирует эндокринные заболевания. Поэтому опытные и внимательные дерматологи и трихологи часто* направляют пациентов к эндокринологам, а те, в свою очередь, назначают анализы на гормоны. Потому что зачастую истинную причину проблем с кожей, волосами и ногтями можно найти только так.

9. Почему при подозрении на острый простатит (который, в итоге, подтвердился) врач-андролог назначил анализы на адрофлору, ПЦР на ВПЧ, анализы на герпесвирусы и УЗИ в придачу?

Отвечает врач-уролог-андролог, ведущий специалист «СМ-Клиника» по направлению «урология» Владимир Степанов

При подозрении круг поиска всегда шире чем при доподлинно известном факте — то есть, при установленном диагнозе. Обследование необходимо для дифференциальной диагностики заболеваний нижних мочевых путей и половой системы, потому что ряд проявлений острого уретрита, острого простатита, острого цистита (который у мужчин редко, но тоже встречается) и других заболеваний пересекаются между собой. Во-вторых, врачу необходимо точно знать, что именно вызвало воспаление. Получив информацию о наличии скрытой половой инфекции, вирусной нагрузке, точно верифицировав возбудителя и назначив специфическое лечение, мы гарантированно получим эффект и сможем полностью вылечить острое заболевание. Если врач не увидит полную картину, есть риск рецидива и, самое неприятное, риск перехода воспаления в хроническую форму. Отдельно отмечу, что современное лечение урологических заболеваний не проводится без данных ультразвукового исследования. Оно позволяет точно установить факт наличия воспаления и его масштабы.

10. Почему при проблемах с эрекцией врач-уролог назначил столько анализов, что список занял страницу формата А4? Решил воспользоваться моим состоянием?

Отвечает врач-уролог-андролог, ведущий специалист «СМ-Клиника» по направлению «урология» Владимир Степанов

При первичном обращении пациента с эректильной дисфункцией врач-уролог должен провести полное общеклиническое обследование пациента — это не говоря уже об узкоспециализированных урологических исследованиях. Проблема импотенции не замыкается только в рамках полового органа мужчины. Ее могут вызвать нарушения обменных процессов ( жирового, углеводного), проблемы с почками, сердцем и щитовидной железой, воспалительные заболевания мочеполового тракта. Так что страницу формата А4 может занять только перечисление возможных причин импотенции, а список анализов и исследований, по-хорошему, должен занимать гораздо больше! Конечно, врачи стараются идти по максимально короткому пути в диагностическом поиске, но если данных о состоянии здоровья пациента нет вообще, если ежегодную диспансеризацию он не проходит, то в рамках первичного обращения к урологу придется наверстать всё упущенное.

Получается, все назначенные обследования оказались оправданными. Для того, чтобы установить точный диагноз, исключив при этом другие возможные патологии, нередко требуется участие нескольких специалистов и прохождение различных обследований. Такой подход позволяет установить истинную причину недуга и назначить максимально эффективное лечение. Ведь бывает так, что пациенту, вроде бы, поставили диагноз, назначили лечение, но оно не принесло результата. И тогда вновь приходится обращаться к врачам и заново проходить обследования, теряя драгоценное время.