Дмитрий Песков: «Прямой линии» в этом месяце не планируется

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 8 июня, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующие темы…

… - Скажите, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, это правда, что во время «Прямой линии» президента, которая может состояться уже в этом месяце, Владимир Путин пообщается также и с жителями Донбасса – и с гражданскими, и с военными? И вообще, как идет подготовка к этому?

- В том, что вы сказали, все неправда, - сказал Песков. - «Прямая линия» не может состояться в этом месяце.

И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами.

- А когда все-таки она («Прямая линия») будет?

- Сроки пока не определены, - ответил пресс-секретарь. - Рутинная подготовка ведется. Это и с технической точки зрения, и с содержательной точки зрения - очень сложное, объемное мероприятие. Поэтому, рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки.

- Я вот это и имел в виду. Но сроки пока даже умозрительно мы не можем определить?

- Нет.

- Спасибо.