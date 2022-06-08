Стало известно полное меню новых «Макдональдс»: оно обеднело и «обрусело»

12 июня в Москве должны заработать 15 новых ресторанов бывшей сети «Макдоналдс». Фото: Иван МАКЕЕВ

12 июня в Москве должны заработать 15 новых ресторанов бывшей сети «Макдоналдс». Название до сих пор неизвестно. Однако kp.ru удалось узнать полное меню обновленного фастфуда.

Во-первых, оно частично избавилось от иностранных названий и от всех приставок «Мак». Например, хашбрауны, которые подают на завтрак, будут называться «картофельные оладушки». «МакТосты» и «МакМаффины» превратились просто в «тосты» и «маффины». В утреннее меню добавят блины, несколько вариаций омлетов и яичниц.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Во-вторых, как ранее и сообщал kp.ru, из основного меню ушли самые топовые блюда — «калорийные бомбы». Речь о бургерах «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Причина простая: авторские права на название и рецептуру соусов. Их владельцем остается «Макдоналдс Корпорейшн» — компания из Чикаго. Поэтому сейчас меню выглядит скуднее.

Однако бургеры могут вернуться в ближайшее время под новым названием. Помните, новости, что новые владельцы «Макдоналдса» подавали заявки на регистрацию названий «Только так», «Это он», «Точно он» и других? Их использовать в качестве заменителей для аналогов «Биг Тейсти» и «Биг Мак».

Фото: Андрей АБРАМОВ

Также из нового меню для служебного пользователя можно сделать вывод, что у ресторанов есть проблемы с упаковкой для части позиций. Поэтому, например, пирожки с ягодными начинками, маленькие порции картошки, креветок и других блюд могут быть недоступны первое время.

Сообщалось, что «Мак» меняет поставщиков газировки. В новом меню по-прежнему фигурирует Coca-Cola и холодные чаи этой компании. Не будет и фирменного мороженого «МакФлури». Причина опять же в авторских правах. Но мягкое мороженное с топпингами и рожок никуда не делись.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В марте почти все рестораны «Макдоналдс» в Москве приостановили работу. Американская корпорация продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. Ранее он был франчайзи сети — управлял ресторанами в Сибири. При этом компания оставила за собой право обратного выкупа бизнеса в течение 15 лет.