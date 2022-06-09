En+ Group расширил стипендиальную программу на студентов педагогических и медицинских вузов

Компания En+ Group приступила к приему заявок на участие в корпоративной стипендиальной программе на 2022-2023 учебный год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компания En+ Group приступила к приему заявок на участие в корпоративной стипендиальной программе на 2022-2023 учебный год. К участию приглашены студенты очной формы обучения профильных вузов и колледжей, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них традиционные для En+ Group специальности – энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия и др. Также в этом году в программе впервые появились новые социально-значимые для профессиональные направления – медицина и педагогика.

УСПЕВАЕМОСТЬ, ЛИДЕРСТВО, УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ

Отметим, что корпоративная стипендиальная программа En+ Group была запущена в 2021 году. Тогда в ней приняли участие 25 учебных заведений-партнеров из 16 городов. В Оргкомитет поступило порядка 300 заявок, а конкурс составил четыре человека на место. Так, по направлению «энергетика» из 23 стипендиатов – выпускников последних курсов колледжей и техникумов, бакалавриата и магистратуры 2 уже трудоустроены на предприятия энергетического бизнеса компании, 5 твердо планируют трудоустроиться на предприятие группы, 16 студентов пока продолжат обучение и будут участвовать в программе дальше. По направлению «Металлургия»: 17 человек являются студентами завершающих курсов обучения, 60% планируют трудоустроиться в компанию.

«Размер стипендии для победителей будет зависеть от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов, - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Натальи Альбрехт. - Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Критерии отбора стипендиатов по сравнению с прошлым годом не изменились: это высокая академическая успеваемость, лидерские навыки, опыт участия в конкурсах, олимпиадах, благотворительных и волонтерских акциях и т.д. Количество стипендий ограничено. Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет». Подать заявку на участие на портале career.enplusrusal.ru претенденты могут с 10 июня до 15 июля 2022 года».

Всего в программе в 2022 будут участвовать 50 учебных заведений из 18 городов России: Иркутск, Братск, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Кандалакша, Волгоград, Тайшет, Абакан (в прошлом году участие приняли 25 учебных заведений-партнеров из 16 городов).

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ОТ ШКОЛЫ ДО ЗАВОДА

Участники проекта позитивно оценивают свое участие в программе.

«Все реально. Если человек честно учится и участвует в научных конкурсах, то у него есть шанс присоединиться к программе», - отметила студентка четвертого курса Института энергетики ИРНИТУ Дарья Шабдыр.

По словам Дарьи, отбор студентов состоит двух этапов. Первый – дистанционный. Отправляешь представителям программы все достижения в обучении и участии в общественной деятельности. Второй этап – собеседования. Где эксперты задают ряд вопросов, в том числе готов ли студент после окончания вуза связать свою профессиональную жизнь с En+ Group.

Как к начинанию компании относятся в экспертном сообществе?

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская охарактеризовала тиражирование стипендиальной программы на педагогические вузы и колледжи Красноярского края «очень значимым событием». Проект важен для региона, поскольку в школах края имеется дефицит учителей. При этом проект поддерживает и развивает самых талантливых специалистов, что способствует повышению качества подготовки студентов, образования в школах и повышению в целом престижа профессии педагога.

«Мы надеемся, что и география участия педагогических колледжей, и перечень специальностей, по которым можно участвовать в стипендиальной программе, будет расширяться, - отметила Светлана Маковская. - Важно, что бизнес в лице компании и ее основателя Олега Владимировича Дерипаски не просто поддерживает отдельные образовательные проекты, а выстраивает целую цепочку подготовки кадров: от школы до окончания вуза и трудоустройства. Благодаря грамотно выстроенной системе непрерывного образования и стажировок выпускники приходят на производство уже состоявшимися профессионалами. Что очень важно и для экономики Красноярского края, и для страны в целом».

«Не так давно встречался Олегом Владимировичем, обсуждали вопрос экологического образования и формирования некоего нового экологического пространства. Это очень важно для нашего региона. Но для этого необходимо подготовить специалистов, которые были бы погружены в новые тренды, - добавил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. – Поэтому тоже хочу поблагодарить En+ Group и лично Олега Владимировича».