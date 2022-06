Леонид Агутин заявил, что его с Анжеликой Варум подставили: "Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ"

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский артист Леонид Агутин, амбассадор фламенко и боссановы, вынужден был оправдываться за то, что его обвинили в ментальной измене родине. Отслуживший в пограничных войсках КГБ СССР певец был очень удивлен, когда прочитал о своей помощи ВСУ не в желтой прессе, не в телеграм-каналах, плодящих чепуху, а в официальном сообщении солидного политика Сергея Миронова — лидера партии «Справедливая Россия - За правду».

В настоящий момент идет проверка музыкантов, выступающих на российских музыкальных фестивалях. Так, от петербургского концерта «Стереолето» отцепили Манижу, участницу «Евровидения», живущую в настоящий момент во Франции и выражающую поддержку Украине.

Вслед за певицей таджикского происхождения под подозрение попал и Леонид Агутин. Его песня прозвучала на фестивале U For Ukraine, прошедшем вечером 20 марта в Youtube. На этом концерте собирали деньги в помощь Украине и выступали преимущественно украинские музыканты (Александр Беденко, Маша Бродская, Тарас Куценко, Богдана Пивненко), а также всемирно известный мультиинструменталист из США Эл Ди Меола. С ним Леонид Агутин дружит довольно давно — у российского артиста есть жилье в Майами, там же учится его дочь — и даже не раз записывал песни и альбом, претендовавший на «Грэмми».

Судя по всему, это и сыграло роковую шутку с Агутиным. Ди Меола сыграл одну из своих композиций на гитаре, а в финале концерта поучаствовал в "allstar песне", где почему-то оказался и российский артист — Леонид поет буквально один куплет. Песня посвящена ребенку, про Украину не сказано ни слова.

Доподлинно неизвестно, спрашивал ли Эл у Леонида, можно ли использовать его изображение на афише мероприятия и внутри клипа. Или просто разрешил его взять сам, поскольку записал с Агутиным не один клип. Но, судя по всему, это и стало причиной, по которой Сергей Миронов потребовал отстранить «поддержавшего Украину» Агутина (а с ним и Анжелику Варум, голос которой тоже прозвучал в финальной объединительной песне украинского онлайн-концерта — родившуюся во Львове жену Леонида подписали как Russia, Ukraine) от выступления на музыкальных мероприятиях в России.

Агутин и его супруга оказались среди участников музыкального фестиваля U For Ukraine. Фото: YouTube

Пресс-служба Агутина поспешила опровергнуть факт поддержки Украины. Мол, во-первых, в тот день, 20 марта Леонид с концертом выступал в Тюмени вместе с Анжеликой Варум (что, к слову, никак не противоречит онлайн-выступлению, которое могло быть записано заранее). А, во-вторых, "allstar песня" оказалась прошлогодним клипом, снятым задолго до начала спецоперации России: кусок клипа с русским музыкантом включили в украинский концерт самовольно. Не исключено, что с прицелом на дискредитацию Агутина.

— Организаторы онлайн-концерта U For Ukraine включили в программу песню, в записи которой приняли участие Леонид и Анжелика в 2021 году без ведома артистов, — объяснила представитель Агутина. — Это интерпретация мелодии Николая Леонтовича «Щедрик», также известной как Carol of the Bells. Работала большая интернациональная команда музыкантов из России, Украины, США, Китая и других стран. Видео Magic Song можно посмотреть на YouTube, оно вышло в декабре прошлого года и было посвящено детям во всем мире.

Такое видео действительно есть, и оно было опубликовано 23 декабря 2021 — в канун католического Рождества. По сюжету клипа девочка засыпает, получает подарок от Санты и отправляется в сказочное путешествие по разным странам и городам: в Гавану, Нью-Йорк и так далее. В это время музыканты играют на инструментах и поют — Эл Ди Меола и Леонид Агутин в том числе.

Леонид Агутин в клипе U For Ukraine. Фото: YouTube

Анжелика Варум в клипе U For Ukraine. Фото: YouTube

Получается, если российский артист не разрешал использовать его видео из этого клипа в украинском концерте, как уверяет менеджмент, то его подставил американский друг Эл Ди Меола. Ведь он и в прошлогоднем рождественском клипе снимался, и на фестивале U For Ukraine сыграл. Странное совпадение. Неужели клип и с ним, и с Агутиным оказался в программе украинского концерта совершенно случайно? Выходит, организаторы мероприятия, не побрезговав оставить в записи «русских врагов» Агутина и Варум, организовали микропровокацию, зная, чем могут закончиться для Леонида и Анжелики подобные «гастроли».

Пресс-секретарь российского артиста Ольга Борхес-Яровая в переписке с kp.ru подтвердила, что Леонид Агутин с Эл Ди Меолой последний раз общался зимой — «они не настолько близки» и использование фрагментов старого клипа в проукраинском концерте не обсуждали. Более того, Агутин также опроверг слухи и об отъезде из России вместе с женой.

— Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ, — ответил Леонид политику Миронову. — Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами. Теперь получается, что вы предъявляете нам серьезное обвинение, не имея никаких для этого оснований.