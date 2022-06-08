Тамань очистила берега

В этом году День эколога начался с Тамани. Именно там 3 июня был дан старт Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов «Вода России». Полторы сотни человек вышли на побережья Соленого озера и Черного моря, чтобы привести их в порядок.

К слову, в Тамань «Вода России» пришла впервые. Инициатором и организатором стала компания «ОТЭКО» при поддержке администраций Таманского и Новотаманского сельских поселений. В итоге волонтеры очистили от мусора 5 км берега:

- в посёлке Волна 2 км побережья Чёрного моря,

- в посёлке Веселовка – 3 км вдоль Чёрного моря и Солёного озера.

Местные жители, эковолонтеры и сотрудники ОТЭКО собрали более 370 мешков мусора.

- Берег Чёрного моря и Солёного озера — одни из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Таманского полуострова, — рассказал Александр Бурмака, директор по корпоративной социальной ответственности компании «ОТЭКО». - Сегодня мы собрали огромное количество пластиковых бутылок, пакетов. Планируем и дальше проводить такие субботники. Также призываем всех отдыхающих на нашем побережье бережно относиться к природе Таманского полуострова, являющегося жемчужиной Краснодарского края. Экологическое волонтёрство — это про любовь к родному краю, где живем мы и наши дети, это наше будущее.

Профессиональный праздник защитников природы, День эколога, в этом году объединил множество экологических проектов во Всероссийский марафон зелёных дел. К нему присоединились «Сад Памяти», «Чистый Север – чистая страна», «Молодёжка ОНФ», «Россия – страна возможностей» и многие другие программы и волонтерские коллективы. Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» провела более 300 праздничных уборок по всей стране, от Краснодарского края до Сахалина. По предварительным подсчетам, в субботниках «Воды России» на этой неделе поучаствовало не менее 11 тысяч волонтеров. Центральное же мероприятие прошло 5 июня в Тарусе.

НА ЗАМЕТКУ

В этом году ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды России) проводит всероссийский конкурс волонтерских организаций «Общий сбор». Участвовать могут все, кому важна тема экологии, защиты окружающей среды и сохранения чистоты водных ресурсов нашей страны. Команда волонтеров от каждой организации - участника должна составлять не менее 25 человек. Главными призами для победителей конкурса волонтеров «Воды России» станут сертификаты на обучающие курсы и годовая подписка на онлайн кинотеатр. Подробнее о Конкурсе и условиях можно узнать на сайте сбор-волонтеров.рф. Заявки принимаются до 15 июня.