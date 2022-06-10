«Плюс восемь кило»: Растолстевшая Лера Кудрявцева уехала от мужа и проводит вечера вместе с бывшим

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева отдыху в Турции предпочла курорты Краснодарского края. Телеведущая проводит отпуск в Сочи в санатории «Южное взморье». Правда, даже вдали от турецкого «олл инклюзива» Лера умудрилась поправиться. Телеведущая пожаловалась своему бывшему бойфренду Сергею Лазареву, что набрала 8 лишних килограммов.

Лера и Сергей, который в эти дни тоже оказался в Сочи, договорились встретиться. Забавную переписку с бывшим парнем Кудрявцева выложила в соцсетях. В беседе Лера посетовала, что она прибавила 8 кило.

«Жир!» - обличающее констатировала телеведущая.

«За один день? Ну ты и жрешь!» - изумился Лазарев. – «Я тебя узнаю при встрече? Будь с журналом «Огонек» в руках на всякий случай».

«Буду с санаторной карточкой. Жирненькая, низенькая», - пообещала Лера.

Лера встретилась с экс-бойфрендом Сергеем Лазаревым. Фото: соцсети.

Встреча с бывшим возлюбленный действительно состоялась: в доказательство Лера опубликовала совместно фото с Лазаревым. Правда никаких упомянутых телеведущей лишних килограммов подписчики на снимке не обнаружили. Видимо, Лера искусно спрятала их под свободным платьем.

Поклонники уже не задаются вопросом, как муж Кудрявцевой Игорь Макаров относится к ее свиданиям с «бывшим». Многие уверены, что отношения Леры и Сергея были пиар-романом, хотя телеведущая и говорит, что между ними были настоящие чувства.

Телеведущая опубликовала переписку с Лазаревым. Фото: соцсети.

К слову, в эти дни Макаров и Кудрявцева отметили десятилетие совместной жизни. Супруги поженились 8 июня. В этот день Игорь и Лера синхронно поделились на своих страницах архивными снимками. Игорь показал Леру беременной, она поделилась фотографией на яхте, сделанной во время отдыха в Майами.

Лера поздравила мужа с годовщиной свадьбы архивным снимком. Фото: соцсети.

Напомним, три года назад у супругов родилась дочь Маша. Игорь и Лера души не чают в наследнице и часто публикуют ее фотографии в соцсетях.