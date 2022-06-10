Сахалин, Алтай, Кавказ, Приморье: в России стартует расширенная летняя чартерная программа

К летнему сезону в 2022 году Ростуризм расширил географию чартерной программы до 12 регионов (в 2021 году программа охватывала 7 направлений). Теперь летние туристические чартеры предлагают самые разные форматы отдыха в направлениях от Калининграда до Камчатки.

В официальном сообщении Ростуризма и АНО «Национальные приоритеты» отмечается, что:

- в июне запускаются туры на Камчатку (Петропавловск-Камчатский, с 10 июня), Алтай (Горно-Алтайск, с 12 июня), в Карелию (Петрозаводск, с 16 июня), Тюменскую область (Тобольск, с 23 июня), на Северный Кавказ – в Чеченскую республику (Грозный, с 10 июня);

- в июле начнут летать чартеры в Бурятию (Улан-Удэ, со 2 июля), Приморский край (Владивосток, с 20 июля) и на Сахалин (Южно-Сахалинск, с 22 июля);

- в августе открываются чартерные туры в Калининградскую область (Калининград, с 1 августа);

- также в течение лета продолжат летать чартеры в Дагестан и Татарстан.

Большинство летних туристических чартеров будут вылетать из Москвы. В Горно-Алтайск можно будет долететь из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Тобольск (Тюменская область) – только из Санкт-Петербурга.

«В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы продолжаем поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Благодаря этому стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза, - отметил вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко. - Расширяем и географию полетов. Если в прошлом году туристам было доступно 7 направлений, то в этом их уже 12. На текущий момент чартерами воспользовалось уже более 30 тысяч человек. Всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов».

Программа туристических чартеров – одна из мер нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», развиваемая с 2021 года по инициативе правительства России. Программа позволяет субсидировать половину стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. Чартеры становятся доступными для туристов и выгодными для туроператоров. В 2021 году чартерной программой воспользовались 26 тыс. человек.

«Наша задача делать доступнее отдых в тех направлениях, которые пользуются особенной популярностью среди наших туристов, – сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. - Один из ключевых инструментов здесь – это чартерная программа, которая реализуется в рамках национального проекта по туризму. Ключевая задача нашей чартерной программы – это формировать удобные, полностью готовые под ключ туры, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рыночной».

Добавим, что программа работает в двух направлениях: как для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга – в регионы, так и для жителей регионов, которые могут воспользоваться чартерной программой и посетить Москву и Санкт-Петербург.