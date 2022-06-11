Сдвиг по генам: доказано генетическое сходство ряда психических заболеваний

Целый ряд психических заболеваний имеют генетическое сходство Фото: Shutterstock

Новое международное исследование ученых из Университета в Колорадо, Кембриджа, Королевского колледжа медицины в Лондоне, Амстердамского университета и других престижных научных центров, опубликованное в журнале Nature Genetics, доказало, что целый ряд психических заболеваний имеют генетическое сходство. Это открытие помогает объяснить, почему отклонение в психике приходит не одно, а с «напарником», а то и одновременно с несколькими «подельниками».

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По мнению авторов исследования, новые данные могут способствовать более точной диагностике, а значит и к новым методам лечения человека с набором психических расстройств. Исследователи провели генетический анализ 11 основных психических заболеваний: шизофрения, биполярное расстройство, тяжелое депрессивное расстройство, тревожное расстройство, нервная анорексия, обсессивно-компульсивное расстройство, синдром Туретта, посттравматическое стрессовое расстройство, проблемное употребление алкоголя, синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) и аутизм. Оказалось, что биполярное расстройство и шизофрения имеют 70% сходства в генетическом материале. Генетически схожи анорексия и обсессивно-компульсивное расстройство, а еще тяжелая депрессия и тревожное расстройство. Всего ученые нашли 152 генетических варианта, предрасполагающих к определенному «букету» отклонений в психике.

ДИАГНОЗ ШИЗОФРЕНИЯ – ПО ГЕНАМ?

Микробиолог и вирусолог Анча Баранова в своем канале рассказала, что пока поставить психиатрический диагноз на основе генетического тестирования невозможно. Генетический фон для развития психических патологий – это тысячи и тысячи генов, определяющих склонность к развитию того или иного отклонения в психике. Причем, одни из генов играют со знаком «плюс», идут на пользу здоровью, а другие – со знаком «минус». И что в этой комбинации победит, не известно.

- С одной стороны, те, кому из тысячи предрасполагающих к депрессии генов попали 600, более склонны к нарушениям психики, а маниакально-депрессивный психоз чаще встречается в семьях с синдромом дефицита внимания, однако «облако» способствующих ему генов может снижать вероятность аутизма, и наоборот. А с другой стороны, есть дети, у которых наблюдают одновременно и то, и другое, - считает Анча Баранова. - Психиатрические диагнозы по генам выявляют, только если они моногенны, что бывает очень редко. У таких людей в дополнение к психиатрии, например, встречаются деформации лица, черепа, скручивание пальцев.

ПРОКЛЯТЫЙ ВОПРОС: ГЕНЕТИКА ИЛИ СРЕДА?

Татьяна Мешкова, заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ, рассказала «Комсомолке», что еще в древности люди замечали, что психические расстройства любят передаваться из поколения в поколение в определенных семьях, но только в ХХ веке, с развитием генетики, с разработкой специальных методов, включая исследования близнецов и семей с приемными детьми, удалось собрать доказательную базу.

- Так ученые смогли подтвердить существенное влияние наследственности для шизофрении, биполярного расстройства, депрессии, расстройств пищевого поведения, тревожных расстройств, алкоголизма, СДВГ и расстройств личности, - говорит Татьяна Мешкова. - Семейные и близнецовые исследования также показали, что некоторые расстройства имеют тенденцию как бы группироваться в семьях. Например, в некоторых семьях «любят» встречаться СДВГ, депрессия и биполярное расстройство, в других – депрессия и тревожность, в третьих – зависимости от психоактивных веществ, расстройства настроения и СДВГ.

Однако если в геноме человека нашли определенный генетический вариант, предрасполагающий к болезни, то это вовсе не приговор. Такая генетическая вариация, как правило, повышает вероятность болезни лишь на сотые доли процента. Разовьется психическая патология или нет, зависит от десятков, а от и сотен различных генетических вариантов участков ДНК. Плюс к этому на человека влияют множество факторов риска, связанных со средой, с тем, в какой период жизни ему было особенно сложно, как проходила адаптация к тяготам, и еще от множества самых различных факторов, которые не учтет ни один в мире тест.

- Так что не нужно думать, что имеются какие-то гены шизофрении, депрессии, аутизма и других расстройств, ясно и четко предопределяющие болезнь, - говорит Татьяна Мешкова.