В Таганроге масштабно отпраздновали 350-летия со дня рождения Петра I

Новый памятный знак напоминает первый вбитый клин на месте строительства крепости, где вырос приморский город. Фото: сайт правительства Ростовской области. Фото: сайт правительства Ростовской области

350-летие со дня рождения Петра I Таганрог присоединился к памятной дате - у памятника Петру I открылся памятный знак «Троицкая крепость на Таган-роге», также в городе состоялось гашение памятных марок. Как заметил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, регион вел активную подготовку к юбилейной дате.

- Прошло менее года с того момента, как губернатор поддержал идею горожан о создании памятного знака, который может стать символом слияния нескольких эпох и приумножения славных достижений нашего государства, - заметил Александр Юрьевич. - В этот праздничный день мы отдаем дань памяти царю-реформатору и людям, которые создавали флот, город и развивали его.

В этот же день, 9 июня, в почтовое обращение по всей России вышел почтовый блок марок тиражом 35 тысяч экземпляров, где изображена знаменитая картина художника Валентина Серова «Петр I», которую сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее.

На Дон прибыло 250 таких марок, из них в приморский город Петра — 150. Таганрог стал первым городом региона, где состоялась торжественная церемония специального гашения почтовой марки штемпелем одного дня к «350-летию со дня рождения Петра I».