Погода на июнь на курортах России: Где уже пора открывать купальный сезон, а где ещё рано

Июнь - пора открывать курортный сезон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июне на пляжные курорты едут самые расчетливые туристы. Мало того, что в отелях в начале лета цены ниже, чем в пик сезона. За поездки по России в июне можно было ещё получить туристический кешбэк, в июле и августе такой возможности уже нет.

Многие любители путешествий отправились в поездки по стране на длинные выходные по случаю Дня России. Кто-то в соседние регионы, а кто-то устроил мини-отпуск на море.

Порадует ли туристов солнце, можно ли уже купаться?

Погода на июнь на курортах России - по прогнозам синоптиков Московского метеобюро и центра «Фобос».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В Анапе сейчас +27…+28 градусов, солнечно и сухо, вода в Чёрном море прогрелась до +21 градуса. После праздничных выходных станет прохладнее, +23…+25.

В Геленджике тоже жарко, +28, и вода чуть теплее. +22 градуса. Во второй половине июня синоптики обещают +24…+26 градусов, с частыми грозами.

В Сочи в выходные +25…+28, грозовые дожди. Температура воды у сочинских пляжей +22 градуса. Потом, по прогнозам, +23…+25, и тоже много гроз и дождей.

Пляж в поселке Лоо в районе Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КРЫМ

На Южном берегу Крыма сейчас +26…+27. После праздников жары не предвидится, +23…+25 градусов.

В Евпатории и на других курортах восточного побережья Крыма в эти дни +28…+30. Во второй половине июня +23…+26, в основном сухо.

Море у берегов полуострова прогрелось до +22…+23 градусов.

Пляж в районе Судака - Крым. Фото: Михаил ПАТЛИС

БАЛТИКА

В Калининградской области погода пока не пляжная: всего +16… +18 градусов, а море +15. И после праздников заметно потепления синоптики не ждут.

Тем, кто решил провести выходные на балтийском побережье Ленинградской области, повезло больше. Там +21..+22. Но купаться тоже слишком холодно. Во второй половине июня прогноз обещает +17…+22 градуса.

Пляж в Финском заливе Балтийского моря. Санкт-Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

В Дагестане, на Каспии, летний зной, +27…+29 градусов. Подкачала лишь температура воды, +19 градусов.

Устойчиво жарам погода, +27…+30 градусов, ожидается и во второй половине июня.

ПОДМОСКОВЬЕ

Дачи и загородные отели Подмосковья с точки зрения погоды оказались хорошими выбором для отдыха в длинные выходные. В воскресенье и понедельник в Московской области +25…+26 градусов, правда, с небольшими дождями. И потом практически без изменений, от +23 до +26.

Купаться в Москва-реке и подмосковных водохранилищах рано. Из-за холодного мая вода не успела прогреться, сейчас ее температура всего +15…+17 градусов. К следующим выходным специалисты центра «Фобос» обещают уже более гуманные для водных процедур +18…+20 градусов. Купальный сезон в средней полосе начнётся на две недели позже срока.