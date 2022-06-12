Пил пиво за рулем: Что известно о прошлом водителя, сбившего детей в Луховицах

«Рено» вынесло в кювет, «Мерседес» - на обочину

Легковой автомобиль въехал в группу велосипедистов в подмосковных Луховицах. 11 пострадавших, в том числе четверо детей. К утру 12 июня один человек погиб.

Авария произошла около половины 10 вечера 11 июня на дороге, которая соединяет город Луховицы и поселок Красная Пойма.

- Насколько мы поняли, водитель «Рено» сбил трех велосипедистов, потом выехал на «встречку», где столкнулся еще и с «Мерседесом», - говорят спасатели, работавшие на месте.

После этого «Рено» вынесло в кювет, «Мерседес» - на обочину.

По данным полиции, травмы получили восемь человек: шестеро из них — велосипедисты (четверо детей, двое взрослых), плюс один подросток из «Рено» и один ребенок из «Мерседеса». Водитель «Рено» умер в больнице. Остальные остаются под наблюдением врачей. По данным kp.ru, четыре подростка всю ночь провели в реанимации в тяжелом состоянии.

Что известно о предполагаемом виновнике аварии? Валерию К. 57 лет, он родом из Волгоградской области, в последние годы живет в поселке Красная Пойма. Откуда и куда он направлялся в тот вечер, пока не известно.

Зато сайты судов хранят информацию о его прошлом: в 2011 году мужчину лишали водительских прав на полтора года.

«Вечером 1 декабря 2010 за рулем «Киа Спектра» он катался по поселку с признаками алкогольного опьянения, - гласят документы, выложенные в открытом доступе. – От медосвидетельствования отказался, за что на него составили административный протокол».

В суде мужчина не отрицал нарушения: да, сидел за рулем и пил пиво. Суд в свое время не нашел отягчающих обстоятельств, да отметил отдельно раскаяние Валерия. Так что единственное наказание, которое он понес – это временный запрет на вождение.

Сейчас полиция разбирается, что именно стало причиной аварии: были водители «Рено» и «Мерседеса» трезвы, не стало ли кому-то из них плохо за рулем. По предварительной версии, озвученной силовиками, Валерий не справился с управлением.

- Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мы следим за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Наши врачи сегодня делают всё возможное, чтобы спасти жизни детей, попавших в страшную аварию в Луховицах. К сожалению, серьезно пострадали три ребёнка. Это две девочки 7 и 11 лет и 17-летний подросток. Сейчас главная задача - стабилизировать их состояние.

Всего в ДТП, которое произошло накануне поздним вечером, пострадали 9 человек. На дороге Луховицы — Дединово мужчина не справился с управлением и влетел в группу велосипедистов. Водитель погиб на месте.

Наши службы всю ночь работали на месте, выясняя обстоятельства аварии. Находимся на связи с пострадавшими, чтобы оказать всю необходимую помощь.

Ещё раз призываю — и водителей, и пешеходов — быть аккуратными на дорогах. Особенно в период праздников.