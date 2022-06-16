Президент республики назвал Россию и Казахстан «Богом данными соседями»

Кадр из интервью телеканалу "Россия"

Преемственность дружбы и союзничества в отношениях России и Казахстана сохраняется, власти республики делают для этого всё возможное, об этом заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы продолжаем работать с российским правительством, я бы сказал, в учащённом ритме и достигаем необходимых договорённостей, не нарушая при этом санкций», – сказал президент.

В интервью казахстанского лидера был затронут широкий круг вопросов внутренней и внешней политики республики, в частности, её отношений с Россией. Напомним, что Касым-Жомарт Токаев готовится принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Русские и казахи должны находиться вместе»

Говоря о значении договора о дружбе между Казахстаном и Россией, которому исполнилось 30 лет, президент Токаев заверил, что сделает всё возможное для поддержания существующих отношений. «Конечно, обстановка в мире сложная. Она постоянно меняется. То, что происходит сейчас, 30 лет назад невозможно было себе представить. Но мир не стоит на месте. И мне кажется, что дружба между нашими странами должна носить абсолютно перманентный, то есть вечный характер, тем более нас не разъединяет, а объединяет самая протяжённая сухопутная граница в мире», – сказал Токаев.

На вопрос о том, что общего между казахами и русскими, и в чём сила двух народов, когда они действуют сообща, президент Казахстана процитировал слова героя фильма «Брат» Данилы Багрова. «Сила в правде», – говорил один герой в известном фильме. На самом деле, считаю, что русские и казахи должны находиться вместе», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно и, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы, поскольку я уверен в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Это большая страна, достаточно большая экономика. И Россия, как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует в экстремальных ситуациях. Поэтому здесь каких-либо сомнений нет, – уверен президент Республики Казахстан. – Но санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более, что мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушений санкций последуют так называемые «вторичные санкции» со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идёт очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением «между Сциллой и Харибдой».

«Казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык»

Комментируя периодически раздающееся в политологических кругах России мнение о сужении сферы использования в Казахстане русского языка, президент страны заявил: «Полагаю, что те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это всё рассуждения «от лукавого» в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него. Но сейчас – это не предмет нашей беседы».

По словам Касым-Жомарта Токаева, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо изменения.

«Что касается количества школ, где идёт обучение на русском языке, то они остались в прежнем объёме. Другое дело, и это реальность, что возникает всё больше спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать. В конце концов, Казахстан – в самом имени нашего государства звучит имя казах, то есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать своих детей в казахские детские сады и в казахские школы. Тут, мне кажется, абсолютно всё понятно. У нас есть чёткое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно географически. Мы, как говорится, «Богом данные соседи», и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык», – подчеркнул президент Казахстана.

Токаев подчеркнул большое значение интеграционных организаций – ОДКБ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Я считаю, что эти организации, интеграционные объединения развиваются совершенно поступательно, нормально. Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. А все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и собирается выйти из ЕАЭС, из ОДКБ, абсолютно не соответствуют истине», – заявил президент Казахстана.

Беспартийный президент

В интервью российскому телеканалу Касым-Жомарт Токаев рассказал о политических переменах в Республике Казахстан. Он считает, что формула «вначале экономика, а затем политика» исчерпала свою актуальность, хотя и была полезной в начале 1990-х.

«Я понял, что нам нужно проводить политические преобразования, поскольку следовало высвободить гражданскую активность людей, и это был очень большой запрос со стороны общества. Я начал политические реформы, по сути дела, ещё в 2019 году. Тогда мы приступили к разработке закона о мирных собраниях. Затем была введена 30-процентная квота для женщин, началась парламентская реформа», − отметил глава государства.

Недавний референдум об изменениях в Конституции республики стал продолжением кампании по преобразованию политической надстройки.

«Действительно, мы должны отойти от суперпрезидентской системы. Она оправдала своё предназначение. Как вы знаете, Казахстан в конце 1990-х − начале 2000-х предпринял очень большой рывок вперёд в своём развитии. Но жизнь не стоит на месте, нужны преобразования, нужны реформы. Поэтому я посчитал нужным перейти к президентской, я бы сказал, цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный парламент. Исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед парламентом и, конечно же, перед своим народом», − пояснил Токаев.

Кадр из интервью телеканалу "Россия"

Он также отметил, что следующие выборы в нижнюю палату Парламента РК будут проходить по новым правилам, согласно которым 70% законодателей будут избраны по партийным спискам, 30% – в одномандатных округах. По мнению Токаева, укрепление системы сдержек и противовесов востребовано гражданским обществом, которое в Казахстане является «зрелым».

Глава страны считает, что у президента нет никакой необходимости состоять в той или иной политической партии. «Я на данный момент являюсь полностью беспартийным. Кроме того, введена актуальная для нашей страны норма, связанная с близкими родственниками президента, которые по новой Конституции, можно так сказать, не имеют права занимать должности в системе государственной службы и занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе, то есть в государственных компаниях», − сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Главное – поддержка народа»

Действующий президент намерен вернуть в Казахстан незаконно вывезенные финансовые средства, однако проводить экспроприации в стране он не станет.

«Возможно, понадобятся годы, но этой работой нужно заниматься. Поскольку такие активы вывозились за границу вопреки закону, и они должны обрести своего законного владельца. А законным владельцем является народ по нашей Конституции, и от имени народа всеми активами управляет государство», − сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, олигархической системой, будь то в экономике или в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых «лакомых кусков» в экономике. Все это было, об этом мы открыто говорим. В стране должна быть социальная справедливость. Конечно, я не утопист и не фантазёр, понимаю, что это работа не одного дня, не одного месяца и не одного года. Но к этому надо стремиться, потому что люди хотят справедливости во всём − и в большом, и в малом, − убеждён президент Республики Казахстан. − Все должны быть равными. Во всяком случае, так называемый «социальный лифт» должен работать. Мы должны подбирать на государственные должности, на те или иные посты в национальных, государственных компаниях людей очень способных, патриотически настроенных».

Глава государства отметил, что уделяет большое внимание сфере образования. «Образование играет огромную роль. Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы в Казахстане, этот процесс начался. МИФИ открыл свой филиал в КазНУ им. аль-Фараби, открывается филиал Университета нефти и газа им. Губкина. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодёжь должна получать, прежде всего, техническое образование, чтобы быть конкурентными», − сказал Касым-Жомарт Токаев.

Три года назад, в июне Токаев был избран президентом Казахстана. Эти годы были сложными не только для него, но и для всего мира, в частности, из-за турбулентности мировой ситуации и пандемии COVID.

«Происходили всякого рода катастрофы, можно так сказать. На юге страны взрывались военные склады. Было очень сильное затопление южного региона. Да и экономическая ситуация не располагала к большой радости. COVID серьезно потряс Казахстан, как, впрочем, и многие страны. Но мы с достоинством, считаю, вышли из данной сложной ситуации. Конечно же, отвечая на ваш вопрос, хотел бы отметить, что самый главный момент − это поддержка народа Казахстана. Без этого, без сплоченности нашего многонационального народа искомого результата, конечного успеха было бы очень трудно достигнуть», − уверен Токаев, давший интервью телеканалу «Россия» накануне своей поездки на Петербургский экономический форум.

Российский публицист и общественный деятель Николай Стариков считает участие президента Казахстана в Петербургском экономическом форуме знаком поддержки и уважения в адрес России. Другой российский аналитик, в прошлом сотрудник силовых ведомств, общественный деятель Сергей Карнаухов считает, что взаимоотношения между Россией и Казахстаном характеризуется конструктивными процессами, которые свидетельствуют об оптимальном для современных геополитических условий уровне взаимодействия. «Текущий статус взаимоотношений между Россией и Казахстаном характеризуется абсолютно конструктивными процессами, которые свидетельствуют об оптимальном для современных геополитических условий уровне взаимодействия. Заявления Токаева звучат сейчас хоть и остро, но абсолютно своевременно», - уверен эксперт.