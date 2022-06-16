Почему Киев начал признавать катастрофические потери ВСУ

Киев начал признавать катастрофические потери Фото: REUTERS

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Такие цифры озвучил глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия. Причем, сделал это не где-нибудь, а во время визита в Вашингтон.

По его словам, в среднем в день гибнут от 200 до 500 человек. До тысячи получают ранения. Такой цифры официальные лица на Украине еще не озвучивали. Буквально неделю назад - 10 июня - советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал ежедневные потери украинских сил в 100-200 военнослужащих убитыми. Еще раньше - 1 июня - о потерях впервые заговорил и сам Зеленский. Он заявил, что его страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». За последние две недели, сообщил Арахамия, это число значительно выросло.

Стоит отметить, что до этого украинская сторона про потери не говорила в принципе. Иногда только проскакивало от главного спикера Офиса президента Алексея Арестовича, что они есть. А телеграм-каналы, подконтрольные украинскому центру пропаганды бесновались в соревновании «кто придумает большую цифру убитых русских».

Но теперь все изменилось. Киев начал признавать катастрофические потери. Но почему? Об этом в эфире Радио КП рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин:

- Можно было бы подумать, что украинцы пытаются разжалобить Запад и получить новое вооружение на крови собственных граждан. Напоследок. Но я думаю, что речь идет об изменении методичек. Такое трогательно единение говорит о том, что все это делается по дирижерской указке. И эта указка, к сожалению, иногда бьет по голове. Ударили в очередной раз по голове и все ошеломленно замолчали - оказывается, проигрывают, территории-то теряются.

- Что стало этой указкой?

- Она ударила, когда на форуме в Давосе выступил Генри Киссенджер. Им тогда сказали: «Ребята, договаривайтесь. Придется идти на уступки». Ведь до этого методичка либо вещала: «Вы воины, вы должны сопротивляться, вы побеждаете, вы практически на Урале», либо просто отсекалась любая информация от российской стороны, которая, кстати, относительно трезво оценивала и свои возможности и возможности Украины.

- Это британская или американская указка?

- Тут не «или». Это и британская и американская указка. Украинка - это ласковое теля, которое пытается сосать двух маток. Получается очень плохо. Молоко поступает с двух сторон, но льется мимо, потому что глотка-то одна.

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