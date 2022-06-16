Арахамия заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными» Фото: REUTERS

Глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия, заявил, что ВСУ ежедневно теряют на Донбассе "до тысячи солдат убитыми и ранеными". Кроме того, среднесуточные потери украинской армии он оценил в 200-500 человек.

Как сообщает американский портал Axios, такие цифры он озвучил в ходе дискуссии по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла.

Призывники никогда не заменят профессиональных военных, а на новую технику от Запада нужно долго учиться, да и поставки эти будут крайне малочисленные. Политолог и военный эксперт Яков Кедми в эфире Сергея Мардана на Радио "КП" рассказывал, по какому пути пойдет спецоперация.

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