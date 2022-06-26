Гроссмейстер Анатолий Карпов: Экстрасенс помогал Каспарову во время матчей против меня

В матче против Карпова Каспарова поддерживали, говорят, даже экстрасенсы... Фото: Анатолий МОРКОВКИН/ТАСС

Продолжение. Часть 1. Часть 2.

Козни мага

Тофик Дадашев - психолог, экстрасенс, помогавший по заданию Алиева Каспарову во время матчей против меня. Не знаю, насколько мощными экстрасенсорными способностями обладал Дадашев, не могу утверждать, что я постоянно чувствовал на себе воздействие неких потусторонних сил. Довольно сложно оказать воздействие на человека, который не слишком верит в существование чего-то сверхъестественного. Однако я и сейчас могу показать то место в Колонном зале, на котором сидел Дадашев, буравя меня взглядом. И признаюсь честно, действительно, был момент в наиважнейшей партии, когда я внезапно почувствовал упадок сил…

К последней встрече я был готов: играл белыми против острого варианта сицилианской защиты. Позиция у Гарри была намного хуже моей. Кроме того, у него оставалось только десять минут примерно на семнадцать ходов против целого часа у меня. И в этот момент я почувствовал колоссальный упадок сил. Куда-то улетучилось боевое настроение, неведомо откуда накатили равнодушие и неимоверная усталость. Вдруг показалось, что соперник все равно проиграет по времени и можно сильно не напрягаться. И я допустил ошибку.

Чем это объяснить? Влиянием Дадашева? Не знаю. Я по-прежнему не верю в то, что можно внушить человеку какие-то чуждые мысли, заставить принять решение, которое он не хочет принимать. Но мне кажется, что если ты обладаешь сверхспособностями, то можешь в какой-то момент почувствовать слабину чужого биополя и каким-то образом повлиять на настроение и самочувствие человека. Произошло ли это со мной в восемьдесят пятом? Все возможно, но сверхъестественное на то и есть сверхъестественное, что доказательства этому найти очень сложно.

Психолог Дадашев, как утверждают, играл на стороне Каспарова по заданию Гейдара Алиева. Фото: В. Скоков/РИА Новости

Жевал стеклянный стакан

У меня был приятель - гипнотизер из Одессы Жора Рошковский. Он учил меня настраиваться и концентрировать внимание. Причем научил владеть собственным телом до такой степени, что я легко ложился на спинки двух стульев так, как это делают профессионалы.

Невозможное к пониманию действо Рошковский продемонстрировал как раз после моего проигрыша Каспарову. Мы приехали после матча в загородный дом. Вся команда находилась в каком-то трансе от произошедшего, никто не хотел верить в поражение, настроение было подавленным. Жора очень искренне за меня болел и был расстроен не на шутку. Он погрузился в свое расстройство настолько сильно, что полностью отрешился от окружающего мира, отошел от стола, забылся и начал с оглушительным хрустом поедать граненый стеклянный стакан. Это происшествие вывело нас из одного шокового состояния, вызванного моим поражением, и привело в другое. Так, Жора, сам того не желая, помог прийти в себя, взбодриться и лишний раз убедиться в том, что возможностям человеческого организма нет предела.

Мемуары «Жизнь и шахматы» Анатолия Карпова.

Моржовый гамбит

Зима. Мой приятель сидит на берегу проруби в тулупе, склонившись над шахматной доской. Я прохожу мимо в плавках, спокойно залезаю в воду, выныриваю рядом с другом, делаю ход и уплываю. Кто-то, увидев эти кадры, говорил, что никогда не слышал, чтобы я увлекался моржеванием. За границей и вовсе решили, что вместо меня снимался дублер. Но не было ни дублера, ни моржевания. Все дело исключительно в правильном настрое. Придумали, договорились и сделали. Холодно? Конечно! Преодолимо? Более чем. Так что стеклянные стаканы жевать я не пробовал, но считаю, что при правильном самовнушении возможно и не такое. А внушал ли мне что-то Дадашев во время последней партии с Каспаровым и внушил ли - знает, наверное, только сам Тофик.

Тем не менее присутствие Дадашева в команде Каспарова никто не отрицал. И определенно какую-то помощь Гарри Кимовичу парапсихолог оказывал. Об этой помощи он внезапно и решил поведать миру. То ли поссорился с покровителями, то ли не получил ожидаемого, то ли просто проснулась совесть. Как бы то ни было, Дадашев написал огромную разоблачительную статью и принес ее в редакцию, где наотрез отказались публиковать этот материал. Признание Дадашева вышло в прессе Татарстана, а главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев получил задание опубликовать опровержение - разгромный обзор, который доказывал бы, что заметка Дадашева - это мои происки и на самом деле экстрасенс помогал именно мне, а не Каспарову. Статью заказали драматургу Леониду Зорину. Отличный выбор! Кто лучше драматурга в красках справится с трагикомедией и завяжет такой конфликт, что к моменту развязки часть персонажей сойдет со сцены?

…Я договорился о встрече с Яковлевым.

- Вы считаете, что все, что я вам сказал, - неправда?

Глашатай перестройки внимательно смотрит на меня и выдает гениальный ответ:

- Подозреваю, что правда. Но это не та правда, Анатолий Евгеньевич, которая нам нужна.

После этих слов я понял, что никакая травля в прессе не прекратится, и позвонил в приемную Ельцина с просьбой о встрече. Борис Николаевич честно признался, что у него самого наверху большой конфликт. Ельцин был расстроенным и удрученным. Его, конечно, угнетала невозможность нормально руководить Москвой. Он снимал директора захудалого магазина, но за того тут же вступался кто-то из Политбюро. Однако мне пообещал помочь всем, чем сможет.

Как у Гайдара потеряли документы

Ельцин помогал еще несколько раз. В восемьдесят девятом году Святослав Николаевич Рерих приехал в Россию и рассказал Горбачеву о своем желании вернуть наследие Рерихов в Советский Союз. Какое-то время фонд собственными силами оплачивал хранение коллекции в арендуемых помещениях… Я обратился к Ельцину, который уже стал Президентом России. Борис Николаевич очень быстро меня принял и, узнав о проблеме, тут же ее решил, написав прямо на моем официальном заявлении резолюцию о включении содержания коллекции Рериха в бюджет.

Я обратился напрямую к Гайдару... В полной уверенности, что вопрос решен положительно, я уехал примерно на месяц из Москвы по каким-то делам, а вернувшись, обнаружил, что гуманитарный груз по-прежнему облагается налогом. Звоню помощнику Гайдара, интересуюсь, когда же тронется воз. Там в замешательстве… Через месяц опять беспокою. Та же реакция на другом конце провода. Тут меня осеняет, и я спрашиваю:

В сборной правительства России по футболу в 1992 году Ельцин был главным тренером, а Гайдар - начальником команды. Фото: Игорь УТКИН/ТАСС

- Может быть, вы просто потеряли мои документы с резолюцией Гайдара?

- Нет-нет, что вы! - Моментальная реакция, а потом смущенное: - Но, честно говоря, было бы неплохо, если бы вы смогли повторить.

- Я-то повторю, - усмехаюсь, - а резолюцию премьер-министра кто повторит?

- Не беспокойтесь, это мы сделаем.

Действительно сделали, но я на всю жизнь запомнил, что Егор Гайдар был тем руководителем правительства, в приемной которого запросто могли потерять документы, да еще и с его резолюцией.

Продолжение следует.