Бывший муж умоляет Екатерину Климову снова выйти за него замуж

Третий муж актрисы Гела Месхи лишь после развода понял, что по-настоящему любит только ее. По словам знакомых, он мечтает вновь жить с Климовой одной семьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях Екатерина Климова неожиданно призналась, что готова снова выйти замуж и родить еще одного ребенка. Теперь поклонники гадают, кто стал очередным избранником 44-летней актрисы. Если желание Екатерины сбудется, этот брак станет для нее четвертым. Актриса воспитывает четверых детей от разных мужчин.

Роковая Катя

Зеленоглазая Климова любит отмечать, что у нее в роду есть настоящая таборная цыганка, от которой она унаследовала влюбчивость и тягу к кочевой актерской жизни. В друга детства Илью Хорошилова Катя влюбилась еще 15-летней школьницей. Когда сообщила любимому, что будет учиться на актрису, Илья расстроился и сказал: мол, увлечешься актерством и меня бросишь. Так и случилось. В 2002 году Екатерина родила дочь Лизу, погрязла в пеленках и забеспокоилась, что так и пропустит свой звездный час в кино. Но, с ее слов, случилось чудо. «Помню, пришла в храм в отчаянии, стою плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона - святой великомученицы Анастасии. Дай, думаю, подруге Насте за здравие поставлю. В тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал «Бедная Настя». Я поняла: это чудо, которое изменит мою жизнь», - рассказывала она позже в интервью.

Настоящая таборная цыганка передала Екатерине по наследству влюбчивость и тягу к кочевой актерской жизни. Фото: Виталий НЕВАР/ТАСС

Но чудо не спасло ее брак. На съемках сериала «Лучший город Земли» она закрутила роман с партнером Игорем Петренко. На тот момент оба были несвободны.

Первый муж Климовой, ювелир, мучительно переживал расставание. И Екатерина признавалась, что испытывала перед ним вину. Ради партнерши по съемкам Петренко бросил свою тогдашнюю жену, актрису Ирину Леонову. Климова забрала двухлетнюю дочку и ушла к нему на съемную квартиру.

Ювелир Илья Хорошилов болезненно пережил развод. Фото: СОЦСЕТИ

Петренко готов был растерзать из-за измены

31 декабря 2004 года Климова и Петренко зарегистрировали брак и на десять лет превратились в «русских Брэда Питта и Анджелину Джоли». В этом браке Климова родила двоих сыновей: в 2006 году - Матвея, в 2008-м - Корнея. Они казались идеальной семьей. Но в какой-то момент Игорь стал много сниматься и пропадать. Екатерина чувствовала себя покинутой, обижалась. И позже нашла отдушину в романе на стороне. Ее связь с солистом группы «Челси» Романом Архиповым всплыла в СМИ. Папарацци подловили парочку целующейся в Лас-Вегасе, где актриса снималась в триквеле фильма «Любовь в большом городе».

«Я готовился к ее приезду из Лас-Вегаса, до этого мы долго не общались. Привел нашу квартиру в порядок, накупил новой мебели, короче, готовил сюрприз. И тут в интернете увидел то видео (целующейся жены). Честно говоря, хотелось крушить все вокруг. Ну, собственно, что я и сделал», - тогда Петренко показывал журналистам ссадины на руках. Откровенничал: «В какой-то момент хотелось убить их обоих, разорвать всех, кто был к этому причастен».

Как выяснилось, трещина в их отношениях пролегла в 2009 году, со слов Петренко, тогда он подсел на алкоголь, помогавший расслабиться на сложных съемках фильма «Тарас Бульба». А Климова рассказывала, что Игорь очень глубоко погружался в свои роли, забывая обо всем, мог неделями не отвечать на телефонные звонки, забросил детей.

Игоря Петренко и Екатерину Климову называли русскими Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ради сериала «Шерлок Холмс», в котором Петренко дали главную роль, он согласился на восьмимесячную командировку, которая и побудила Екатерину поставить точку в их браке. Ее слова «Ну все, прощай» муж принял за шутку.

«Я уехал в командировку, часто выпивал. Когда вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил, но не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной. Она практически ежедневно видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», - покаялся артист в эфире программы «Судьба человека». На развод подала она, супругов развели 10 июля 2014 года.

Некоторое время после развода Климова и Петренко не общались, но затем наладили минимальные контакты ради сыновей.

«Увидел ее и впал в ступор»

Через год после развода с Петренко 37-летняя Екатерина вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал 29-летний актер Гела Месхи, с которым она сблизилась на съемках фильма «Волчье сердце».

«Я увидел Катю на пробах и сразу впал в ступор, - рассказывал в тот период Месхи. - Меня просто колошматило! Понял, что без этой женщины мне нет жизни. Я постоянно хотел поцеловать ее в своих сценах. Потом мы поехали в Нью-Йорк, гуляли в Центральном парке. Я встал на колени. А второй раз сделал предложение во Франции, в Париже, на Эйфелевой башне».

Климова отмечала, что Гела ее отогрел. «Я снова почувствовала себя маленькой и любимой, - вспоминала актриса. - Вступить с женщиной с тремя детьми в какие-либо отношения - на это не каждый решится».

Они поженились в июне 2015 года, когда актриса была беременна. В сентябре у них родилась дочь Белла. С ее появлением «погода в семье» начала портиться. Месхи стал показывать характер, мог бурно выяснять отношения из-за пустяка. Ему было из-за чего нервничать: он пришел жить в загородный дом звездной жены. И когда Климова, родив дочку, сразу же вышла на работу, его карьера забуксовала.

- Он капризничает, обижается, ведет себя как взбалмошный юнец, который не готов к семейной жизни. С ним Кате непросто, - переживала за подругу художник по костюмам Лариса Чухрай.

В мае 2019 года Климова подала на развод. Писали, что она не простила интрижку молодого мужа. Месхи приписали роман со звездой сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси. Екатерина же настаивала, что причиной развода стала ее безумная загруженность в кино. К тому же она поняла, что личные отношения ее молодому супругу мешают в карьере - все режиссеры видели в нем только «мужа Климовой».

- Мы с Гелой поняли, что нам надо отпустить друг друга на какое-то время, - рассказала актриса в программе «Судьба человека». - У нас не было скандалов, проблемы из-за разницы в возрасте, мы никак друг друга не обидели. Чтобы не ломать друг друга, мы взяли паузу. Вообще с такой женщиной, как я, сложно находиться рядом. Я очень много работаю, круглосуточно занимаюсь детьми и карьерой, а мужчина должен вставать в очередь. Я хочу, чтобы Гела нашел себя и его не ассоциировали со мной. Мы не потерялись и до сих пор близкие люди. Гела очень много помогает мне, так что расставание пошло нам на пользу. Поэтому я бы не ставила точку в наших отношениях.

Гостевой брак?

Многие полагали, что после развода Месхи быстренько найдет себе новую девушку. Но случилось обратное. Гела стал говорить, что, лишь потеряв Климову, он понял, что лучше ему не найти. И что она навсегда разбила его сердце. Когда началась пандемия, работы у актеров практически не было, и Екатерина осела дома. Месхи часто приходил к их маленькой дочке, которую он обожает, помогал по дому. Вскоре экс-супруги поняли, что после развода их отношения улучшились.

- Мне кажется, Месхи все пересмотрел, переоценил и теперь «перевоспитался», - рассказала «КП» одна их знакомая. - Он повзрослел, стал настоящим мужчиной. Возможно, они вновь будут мужем и женой. По-моему, они по-прежнему любят друг друга.

Поклонники очень рассчитывают, что Гела и Екатерина вновь поженятся. Но если они и решили восстановить свой брак, то пока как гостевой.

- Мне передавали знакомые Екатерины, что она сейчас с Гелой Месхи, своим последним мужем. Чуть ли не живут вместе, - сообщила продюсер Антонина Саврасова. - Насколько всерьез они готовы снова к семейной жизни, пока не говорят. Но отдыхать они поехали вместе. Месхи не перестает говорить ей о любви. Катя тоже его не разлюбила.

- Гела после развода смог набрать «мышечную массу» как актер - стал много сниматься, - рассказал «КП» его педагог, режиссер Вячеслав Спесивцев. - И он снова хочет быть с Екатериной, как считают некоторые. Захочет ли она - это ее дело. А рожать она готова. И пусть бы. Дети у нее красивые получаются.

Дочь Лизу Екатерина родила от первого мужа Ильи Хорошилова. Сыновья Матвей и Корней появились в ее втором браке с Игорем Петренко. Дочь Белла - в третьем с Гелой Месхи. Фото: СОЦСЕТИ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Ссорились из-за воспитания детей»

- Мы с ней говорили насчет ее последнего брака, - рассказал «КП» продюсер, работавший с Климовой над одним из фильмов. - Насколько я понял, последней каплей стали разногласия в воспитании детей. В браке Гела Месхи поставил себя так, что он восточный мужчина и все должно быть по его.

Я был свидетелем на съемках, как Катя впала в истерику после звонка Гелы. Он позвонил и ругал сына Кати за то, что тот, когда мыл посуду, разбил тарелку. Катя взвилась - была не согласна, что за тарелку человек вправе ругать парня. Или Гела позвонил, мол, я пришел домой, а дети меня не встречают, а должны встречать. «А они не твои дети, у них есть отцы!» - вспылила Климова. Все, что касается благополучия детей, она воспринимает крайне остро. Потому сомневаюсь, что она снова выйдет замуж за Гелу Месхи. Он-то хотел бы ее вернуть и был бы счастлив вновь стать ее мужем, а она пока раздумывает.

КСТАТИ

Вносит в райдер проживание детей

У Климовой есть квартира в Москве и две иномарки. Актриса с детьми живет в коттеджном поселке Павлово на Новорижском шоссе. Глядя на нее, трудно поверить, что Екатерина - мать четверых детей: 20-летней Елизаветы, 15-летнего Матвея, 13-летнего Корнея, 6-летней Беллы. Актриса шутит, что у нее часто возникают трудности в поездках. Все дети у нее с разными фамилиями, приходится возить с собой много документов: свидетельства о рождении, разрешения от отцов на вывоз за рубеж.

Знакомые говорят, что дети для Климовой в хорошем смысле пунктик.

- Все в кино уже знают, что если брать на съемки Климову, то надо быть готовым к особым для нее условиям, - рассказал «КП» один кинопродюсер. - Дети Климовой на съемочной площадке - это в порядке вещей. Иногда она и в райдер вносит обеспечение проживания ее детям в поездках. Особенно, если это касается командировок на море. Ее детям предоставляли даже проживание в санатории на время ее съемок. Она, например, часто требует, чтобы им организовали игровую комнату. И при мне продюсеры пригоняли на съемочную площадку вагончик специально для этого. В нем оборудовали компьютерные и настольные игры, игрушки для разного возраста. Она в перерывах уходила в этот вагончик, там играла с маленькой дочкой, помогала делать уроки старшим. Исключительно Катя в кадре не выключает мобильный, по которому она на связи с детьми. И может в любой момент остановить съемку, сказать: мне срочно надо к ним. Или было так: в командировке дети с няней, но если они высказали желании приехать к маме, то за ними отправляют машину за счет бюджета картины и привозят.

Ей все позволяют, ведь если это военный фильм, то заказчики хотят видеть именно Климову. Медсестра, военный следователь - это ее амплуа, и лучше никто не сыграет. Вот как она сыграла удачно в фильме «Мы из будущего» военную медсестру Нину Полякову, так и пошло. Как-то солдатик в Донецке сказал: мол, готов получить ранение, только бы за ним ухаживала такая медсестра, как Катя.