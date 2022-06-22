Обед с миллиардером: За право пообедать с Уорреном Баффетом выложили колоссальную сумму

Почти все заработанные за долгую жизнь деньги Баффет планирует раздать на благотворительность Фото: REUTERS

На аукционе eBay право на частный обед с одним из богатейших людей мира Уорреном Баффетом было продано за рекордные $19 миллионов.

Вся выручка от продажи направлена благотворительной организации, которая помогает бедным и бездомным американцам.

Согласно условиям аукциона, победитель может привести с собой на обед с Баффетом до семи гостей. Встреча состоится в нью-йоркском стейк-хаусе.

Последний обед с генеральным директором Berkshire Hathaway состоялся в 2019 году и обошелся участнику аукциона в $4,5 миллиона. В последние два года аукционы не проводились из-за проблем с коронавирусом. Этот же обед, по заявлению 91-летнего Баффета, станет последним.

– Это было исключительно хорошо. Я встретил много интересных людей со всего мира. Их объединяет одно – они считают, что деньги будут использованы с пользой, – прокомментировал миллиардер практику подобных аукционов.

Всего же, начиная с 2000 года, Уоррен Баффет собрал для благотворителей таким образом более $53 миллионов.

Согласно данным Forbes, глава Berkshire Hathaway и один из самых удачливых инвесторов всех времен находится на седьмой строчке всемирного рейтинга с состоянием примерно $93,4 миллиарда. Кстати, почти все заработанные за долгую жизнь деньги Баффет планирует раздать на благотворительность.