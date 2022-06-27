Путешествуем на авто: как избежать ошибок и о чем нельзя забывать в поездке

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Автопутешествие - отличная возможность самостоятельно составить маршрут и делать столько остановок, сколько захочется. Осталось только разобраться, как путешествовать на машине правильно, чтобы все прошло гладко и отдых оставил после себя исключительно счастливые воспоминания. Мы поможем спланировать путешествие мечты и при этом не разочароваться: вот 5 советов.

Путешествуйте экономно

Автопутешествие - дорогое удовольствие, поэтому стоит подумать о том, как сократить расходы по время поездки. Не гоните слишком быстро - расход бензина на скорости выше 120 км в час заметно возрастает. Следите за различными акциями, а на автозаправках пользуйтесь картами с кешбэком. Например, платежная система «Мир» и сеть АЗС «Роснефть» запустили совместную акцию. До 31 июля все держатели национальных карт смогут получить кешбэк 5% при оплате топлива или совершении любых покупок на автозаправках «Роснефть». Кешбэк будет зачисляться за каждую оплату на сумму от 1200 рублей по национальной платежной карте «Мир». Зачисление происходит на карту, с которой проводилась оплата, в течение 3-5 дней. Максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей за весь период акции. Для его получения карту до оплаты необходимо зарегистрировать на сайте privetmir.ru.

Кстати, предложение действует одновременно с программой «Семейная команда», благодаря чему можно получить двойную выгоду –будут зачислены как кешбэк на карту «Мир», так и баллы на карту лояльности «Семейная команда».

Подстрахуйтесь на всякий случай

Позаботиться о запасном топливе. Купите десятилитровую канистру, наполните бензином и отправьте в багажник. Если вдруг заправки рядом не окажется, когда бак опустеет, то проблема будет решена. Не забудьте воронку для заливки. Имейте под рукой какое-нибудь средство самообороны, например, перцовый баллончик. Ну и, конечно, держите близких людей в курсе ситуации – где вы находитесь, где останавливаетесь, какими путями добираетесь до какой-либо точки на карте. Заранее выпишите себе номера эвакуаторов.

Продумайте и рассчитайте маршрут

Рассчитать километраж можно с помощью специальных сайтов. Достаточно ввести место отправления и прибытия, и вы узнаете примерный расход топлива, увидите, какие заправки есть на протяжении маршрута.

Скачайте карты для навигатора, а еще не забудьте взять бумажную карту. Иначе на местности, где не ловит мобильная связь и не работают датчики GPS, вы не будете знать, куда ехать.

Проложив маршрут, самостоятельно или с помощью навигатора, удостоверьтесь, что на пути следования есть города. Отдельное внимание уделите отрезкам пути, на которых нет крупных населенных пунктов. Перед подъездом к таким участкам заправьтесь и пополните запасы еды и питья.

Следите за техсостоянием и здоровьем

Перед дальней дорогой нужно убедиться, что с машиной все в порядке, при необходимости - сделать хотя бы минимальное техобслуживание. Поменять масло, проверить тормоза, буксировочный трос, компрессор (вместо обычного насоса) и запасное колесо лишними в наборе автопутешественника точно не будут. Соберите дорожную аптечку, в которой должны быть обезболивающие, жаропонижающие препараты, средства на случай сбоев в работе желудочно-кишечного тракта, аллергии, а также перекись водорода, йод/зеленка, ватные диски, бинты и пластырь.

Берегите себя

Если ваша поездка длится более четырех часов, не забывайте делать остановки, желательно через каждые 2-3 часа. Не ждите, когда начнете зевать, самые первые признаки усталости - сидение стало неудобным, есть желание сменить позу. Это значит нужно остановиться, размяться, поспать. Не останавливайтесь на обочине, найдите стоянку с оборудованными местами отдыха. Слово «дотяну» часто заканчивается бедой. Помните, сон – единственное эффективное средство в борьбе с усталостью. Энергетики, лимоны, кофе дают прийти в себя на несколько минут. После их употребления процесс засыпания будет проходить в два раза быстрее, чем обычно.