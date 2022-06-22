Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%

Премьер напомнил, что срок действия программы и ее параметры остались прежними. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Заседание правительства в среду началось с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

- 81 год назад началась Великая Отечественная война. Это день памяти и скорби. В тылу и на фронтах люди сражались, чтобы отстоять независимость нашей страны. Мы благодарны поколению, которое победило фашизм, дало нам будущее. Важно, чтобы память об этих героях и дальше бережно хранилась в каждой российской семье, - сказал Мишустин.

Министры (заседание кабмина проходило по видеосвязи) поднялись со своих мест.

После этого Мишустин перешел к повестке заседания. Премьер сообщил, что подписал постановление правительства о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%.

- Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей, - сказал Мишустин.

Получить кредит по льготной ставке можно до конца этого года. Премьер напомнил, что срок действия программы и ее параметры остались прежними. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.

Кроме того, с 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

Мишустин также рассказал, что бюджет в 1 квартале этого года получил на четверть доходов больше, чем ожидалось.

- Итоги первых трех месяцев показывают, что доходы практически на четверть превысили прогнозные цифры и больше чем на треть - показатели за аналогичный период прошлого года, составив более 7 трлн. рублей, - сказал Мишустин.

Премьер заявил, что правительство продолжит исполнять в срок все социальные обязательства.

На своем заседании правительство также утвердило пятилетний план дорожной деятельности. Из федеральной казны будет выделено более 5 триллионов рублей. На эти деньги будут модернизированы, расширены и построены с нуля свыше 4 тысяч километров современных автомобильных трасс. По словам Мишустина, с учетом вложения региональных бюджетов и Фонда национального благосостояния за пять лет финансирование превысит 13 триллионов рублей.

- В целом это позволит обновить более 100 тысяч километров дорог по всей стране, - сообщил Мишустин.