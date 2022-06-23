Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 июня 2022 года: Как Вашингтон пытается вытащить своих наемников, какие дыры Киев заткнет безработными, кого будут судить в Мариуполе

Боец ВСУ на позициях на донбасском фронте. Фото: REUTERS

В ДНР за 4 месяца пострадали более тысячи мирных жителей

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что с начала спецоперации на Украине на территории Донецкой народной республике из-за действий ВСУ погибло более 190 мирных граждан. Среди них девять детей. По словам руководителя региона в результате военных действий украинских формирований с начала СВО в ДНР были ранены более 900 человек. Глава республики сделал важное уточнение: речь именно об обычных жителях этой части Донбасса. За мирных ответят все, по ком звонит колокол СКР.

Военных преступников ждет трибунал в Мариуполе?

По данным руководства ДНР Международный трибунал над военными преступниками из состава украинской армии и нацбатов, вероятнее всего пройдет не в Донецке, а в Мариуполе. Устав и регламент трибунала заканчивают разрабатывать. На его заседаниях смогут работать иностранные СМИ и международные правозащитные организации. В том числе те, что смогут защищать интересы обвиняемых. Первый, промежуточный этап трибунала, планируют провести уже до конца июля. Это лето будет жарким.

Американцев поселили на площади ДНР

Столичная мэрия официально присвоила название «Площадь ДНР» территории у американского посольства в центре Москвы. Вот что сообщается на сайте мэрии столицы: «Посольство США в России получило новый официальный адрес: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9». Ранее по итогам голосования в Пресненском районе Центрального административного округа за этот вариант отдали голосов 44,69% жителей. Другими вариантами были «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги». Американцы иронизировали по этому поводу. Но ирония не спасет их от реальности, которая будет бить в глаза.

Границу Запорожья с Россией предлагают упразднить

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, предложил упразднить границу между Запорожской областью и Россией. Рогов заявил: «Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев. На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. И этой границы не должно быть». И напомнил, что жители Берлина не проводили референдум, а разрушили стену сами. Рогов уточнил: «Мы ничем не хуже немцев. Южные регионы Украины — исторически русские земли. Мы — русские люди, которых три сепаратиста в Беловежской пуще насильно разделили в 1991-м. Наше воссоединение с Россией неизбежно». Согласятся с этим не все, но деваться им будет некуда.

Киев бросит безработных на военные работы

Денис Шмыгаль, украинский премьер, заявил, что в условиях военного времени незалежная платить пособия своим безработным не сможет. Оставшиеся без работы должны либо воевать, либо работать — желательно на военных объектах. Шмыгаль сообщил, что кабмин «утвердит документ, по которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам». Что за работы? Это «разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройстве, ремонтные или сельхозработы». В условиях военного времени, по словам премьера, у «государства нет для этого ресурсов». Все «должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта». Работать на победу — то есть работать впустую?

В Раде опубликовали фото погибшей в Донецке

В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию жительницы Донецка, погибшей в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. При том пресс-служба парламента, разумеется не уточняет, что женщина погибла из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ. И вообще всех пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте Рады, называют «невинно пострадавшими украинцами». Это уже не двойные, это какие-то тройные стандарты.

В Вашингтоне ждут ответ из Москвы по наемникам-американцам

Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа заявил, что Вашингтон не получил от Москвы ответа о судьбе американских наемников, попавших в плен на Украине. По его словам, Штаты «поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые взяты в плен на Украине». Также Вашингтон общался на эту тему с Киевом. Как утверждает Прайс, США «публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине». Он сообщил: «Мы заявили России, что считаем, что здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации». Речь об американских наемниках - Александре Друке и Энди Хьюине. Они воевали в группировке «Багет», где числились французские и американские солдаты удачи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы под Женевскую конвенцию не подпадают. В Вашингтоне изумлены — им снова окрылись новые горизонты.

Сколько теряет бюджет незалежной каждый месяц

Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию, сообщила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5–6 млрд долларов в месяц. По ее данным таково «среднее количество денег, которое Киев теряет в условиях, когда вынужден вести эту войну» и «это невероятная скорость сжигания капитала». По данным Пауэр, «в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки». Кстати, ожидается снижение ВВП Украины по итогам года более чем на треть. В начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне 7 млрд долларов. Зато на поток поставлены ВИП-вояжи по Крещатику. Реальность — ничто, пиар — все.

Как освобожденные регионы идут навстречу России

Георгий Мурадов, вице-премьер крымского правительства, напомнил, что согласно мировой практике, референдума или решения на уровне законодательных органов регионов одной страны достаточно, чтобы воссоединится с другим государством. Вот что сказал Мурадов: «Есть разные способы воссоединения освобожденных регионов с РФ. Это может быть референдум как высшая форма волеизъявления людей или же решение на уровне законодательных органов власти данных территорий, и такие практики в международных делах существуют». Для Херсона и Запорожья есть пример Крыма. И, по данным Мурадова, «освобожденные регионы уже идут к интеграции с Россией, в том числе через получение российских паспортов». А где-то на этой планете наблюдаются очереди за паспортами с трезубцем?

Восстановят ли в Мариуполе «Азовсталь»?

Марат Хуснуллин, вице-премьер российского правительства, заявил, что в течении месяца будут утверждены параметры мастер-плана по восстановлению Мариуполя. Но уже сейчас ясно, что сносить, а что ремонтировать. Затраты на возрождение города «будут достаточно большими». Новые дома уже начали строить. Собираются усилить портовые мощности. И активно обсуждается судьба «Азовстали», которая давала городу-порту не меньше 12 тысячи рабочих мест- все чаще звучат голоса, что комбинат надо восстановить и запустить по-новой. Ну да, туризм когда еще деньги начнет приносить, а металл – он и в Африке металл.