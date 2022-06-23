В США заявили о провале санкций против России

Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого Фото: REUTERS

С начала специальной военной операции на Украине Россия зарабатывает на энергоносителях значительно больше, чем ранее, рубль стал самой быстрорастущей валютой в мире, в экономике России не видно признаков стагнации – эти и некоторые другие факты позволили американскому изданию The New York Times сделать вывод о полном провале антироссийских санкций.

Помимо того, что цены на ископаемое топливо взлетели до небес, Азия нарастила объемы закупок у России.

– Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого, – сетуют в NYT.

Помимо этого, китайский импорт вырос без малого на 30%, что дало возможность Москве обогнать Эр-Рияд по поставкам нефти, а увеличение закупок российских углеводородов Индией позволяет говорить о том, что экономика России близка к допандемийному уровню.

А еще председатель Совета экономических консультантов при президенте США Сесилия Роуз высказала предположение, что на самом деле Китай и Индия могут закупать у России значительно больше нефти, чем это известно Вашингтону.

На этом фоне в США вновь заговорили о «чрезмерном следовании санкциям», как охарактеризовал ситуацию представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, в свое время механизм санкций создавался таким образом, чтобы из-под его действия выпали поставки продовольствия и удобрений из России. Но потом что-то пошло не так и санкционный бумеранг все сильнее бьет по тем, кто его запустил.