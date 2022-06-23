Инфляция ударила по европейским гастрономическим символам

Германия издавна славится своим пивом. Этот напиток здесь умеют не только изготавливать, но и с толком употреблять Фото: REUTERS

Конфликт на Украине и необдуманные европейские санкции против России, которые уже даже в США называют чрезмерными, привели к тому, что в ЕС, впрочем, как и в США, отмечается небывалая инфляция.

Рост цен, особенно на продукты, бьет по самому святому. А святое у каждого свое.

Например, Германия издавна славится своим пивом. Этот напиток здесь умеют не только изготавливать, но и с толком употреблять – взять хотя бы знаменитый Октоберфест, который собирает до шести миллионов любителей пенного напитка со всего мира.

История немцев ничему не научила: в 1844 году баварский король Людвиг I решил наполнить казну и поднял акциз на пиво на целых 8%. Это вылилось в настолько массовые беспорядки, что монарх для их усмирения пришлось привлекать армию.

Немецкие пивовары, отдавая себе отчет в чувствительности вопроса, в течение многих лет старались не повышать цены на пиво. Теперь придется: по оценкам экспертов, рост цен на сырье гарантированно повлечет за собой увеличение стоимости национального напитка. Причем не на какие-то жалкие 8%, а сразу почти на треть.

Во Франции своя беда: дорожают багеты, которые считаются символом национальной кухни. Кстати, в прошлом году французы обращались в ЮНЕСКО с просьбой присвоить багету статус всемирного наследия.

И вот теперь «французское наследие» дорожает. Сразу на 13%. Конечно, это не 30% как у немецкого пива, но тоже чувствительно. А если учесть, что согласно статистике каждый француз в день съедает в среднем половинку багета, то в масштабах целой страны все это очень чувствительно.