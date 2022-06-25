Ученые объяснили, почему опасно пить кофе перед походом в магазин

Все больше научных исследований открывает для нас реальное воздействие кофе на организм. Фото: Shutterstock

Все больше научных исследований открывает для нас реальное воздействие кофе на организм. Давно доказано, что этот напиток не повышает артериального давления, как считали раньше, а даже может его несколько снижать (за счет мочегонного эффекта). Содержащиеся в нем вещества обладают онкопротекторными свойствами, то есть несколько снижают риски развития рака. Неудивительно, что кофе захватывает мир и кофеин стал едва ли не самым популярным психостимулятором в мире. В городах давно никого не удивишь человека со стаканчиком капучино или лате – в парке, общественном транспорте, торговом центре.

Группа ученых решила изучить, как модное увлечение кофе воздействует на наши потребительские привычки.

«Люди часто совершают покупки в Интернете и в обычных магазинах сразу после или во время употребления кофеина. Этому также способствует растущая распространенность кофеен, а также то, что в некоторых розничных магазинах есть кафе-бары и предлагаются бесплатные напитки с кофеином», - говорят авторы опубликованного исследования.

Они после стаканчика кофе отправили добровольцев за покупками в магазинах разных стран, а часть экспериментов проводили прямо в лаборатории, за компьютерами. Выяснилось, что под воздействием кофеина люди тратят значительно больше денег, совершают больше покупок. Причем эти излишние, незапланированные приобретения, как правило, можно отнести к «геденестическим», то есть в первую очередь приносящим удовольствие, но не пользу, отмечают авторы исследования. Переводя на бытовой язык – после кофе участники эксперимента сметали с полок вкусности и приятности, которые в нормальном состоянии, подумав, скорее всего отложили бы или ограничили. Думаю, многим любителям кофе знакома эта ситуация: на кассе оплатил огромную тележку с товарами, приехал из магазина домой, разобрал сумки и понял, что привез деликатесов, джанк-фуда, обед-то приготовить не из чего… Раньше мы винили себя в нерациональности. А, оказывается, виноват был любимый кофе.

Что интересно: те добровольцы, которые выбирали кофе без кофеина или обычную воду, совершали меньше импульсивных покупок, лучше контролировали бюджет. Эх, придется брать у них пример. По крайней мере, в оставшиеся до зарплаты дни.