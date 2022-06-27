Сохранить миллионы жизней: почему врачи вынуждены договариваться с пациентами о необходимости ведения здорового образа жизни

Александр Розанов, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков

ЗАПРЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ

- Александр Владимирович, проведите небольшой ликбез. Что такое концепция модификации рисков и почему она востребована в текущих условиях?

- Ключевое слово здесь – модификация. Понятие о факторах риска давно и прочно присутствует в образовательных программах абсолютно всех медицинских вузов (да, может быть, и не только медицинских). Это те самые факторы, которые влияют на развитие тех или иных заболеваний и состояний человека. Мы привыкли к тому, что существует профилактика развития факторов риска, и она, безусловно, эффективный метод борьбы с заболеваемостью и смертностью, позволяет сохранить миллионы человеческих жизней. Но что делать в ситуации, когда человек уже взрослый, и факторы риска у него присутствуют? А мы прекрасно знаем, что факторы риска могут быть модифицируемыми и немодифицируемыми.

Убрать из жизни полностью даже модифицируемые факторы риска невозможно. И тогда мы переходим к тому, что в обычной жизни необходимо договариваться. А применительно к медицине в данном случае это будет модификация фактора риска. То есть как сделать так, чтобы этот фактор риска как можно меньше влиял на дальнейшую судьбу пациента.

- Получается, запреты не работают. Как мотивировать пациентов отказываться от вредных привычек?

- Запрет запрету рознь. В любом случае возникает сопротивление любому возможному ограничению твоей свободы выбора. И поэтому, как я уже сказал, давайте договариваться, давайте объяснять пациенту, почему так хорошо, а так - плохо. Чтобы пациент понимал и делал осознанный выбор в сторону здорового образа жизни, с минимальными рисками для своего здоровья.

КОНТРАСТНЫЕ МАЗКИ

- Каким образом концепция модификации рисков может быть включена в регулирование в области общественного здравоохранения?

- Она, наверное, уже включена. Просто пока это сделано резкими, контрастными мазками. Ведь ни для кого не секрет, что мы прекрасно работаем, снижая, модифицируя факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, в области эндокринологии фактор риска – развитие сахарного диабета, пульмонологии и т.д.

Но важно не замыкаться только в какой-то узкой медицинской специальности. Потому что модификация риска – это понятие широкое и, может быть, даже такое общественно значимое. Ведь выбирая ту или иную тактику ведения пациента, мы вмешиваемся не только в медицинские аспекты, но и в аспекты социальные, управленческие. Мало порекомендовать пациенту, важно создать условия, при которых он эти рекомендации сумеет выполнить. И именно поэтому к работе ассоциации мы привлекаем не только специалистов-медиков, но и бизнесменов, общественные движения, социальных работников, органы власти. Мы готовы создавать комплексные продукты, программы, учитывающие все возможные нюансы реализации наших решений, как раз для того, чтобы эти решения были выполнимы нашим пациентом.

- Ожидаете ли вы позитивных движений в направлении включения практик модификации рисков в регулировании в обозримой перспективе?

- Сегодня закончилась, на мой взгляд, уникальная сессия, в работе которой принимали участие и врачи - специалисты в области здравоохранения, и бизнесмены, и представители власти. Диалог и те решения, которые были озвучены, позволяют мне с очень большой надеждой и уверенностью смотреть в будущее, быть уверенным в том, что правильные, интеллигентные, нетривиальные решения, которые мы выработали, будут внедрены в практику и дойдут до конечного потребителя.