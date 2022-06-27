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Здоровье27 июня 2022 5:00

Сохранить миллионы жизней: почему врачи вынуждены договариваться с пациентами о необходимости ведения здорового образа жизни

Открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда» посетил директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Александр Розанов, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков

Александр Розанов, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков

ЗАПРЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ

- Александр Владимирович, проведите небольшой ликбез. Что такое концепция модификации рисков и почему она востребована в текущих условиях?

- Ключевое слово здесь – модификация. Понятие о факторах риска давно и прочно присутствует в образовательных программах абсолютно всех медицинских вузов (да, может быть, и не только медицинских). Это те самые факторы, которые влияют на развитие тех или иных заболеваний и состояний человека. Мы привыкли к тому, что существует профилактика развития факторов риска, и она, безусловно, эффективный метод борьбы с заболеваемостью и смертностью, позволяет сохранить миллионы человеческих жизней. Но что делать в ситуации, когда человек уже взрослый, и факторы риска у него присутствуют? А мы прекрасно знаем, что факторы риска могут быть модифицируемыми и немодифицируемыми.

Убрать из жизни полностью даже модифицируемые факторы риска невозможно. И тогда мы переходим к тому, что в обычной жизни необходимо договариваться. А применительно к медицине в данном случае это будет модификация фактора риска. То есть как сделать так, чтобы этот фактор риска как можно меньше влиял на дальнейшую судьбу пациента.

- Получается, запреты не работают. Как мотивировать пациентов отказываться от вредных привычек?

- Запрет запрету рознь. В любом случае возникает сопротивление любому возможному ограничению твоей свободы выбора. И поэтому, как я уже сказал, давайте договариваться, давайте объяснять пациенту, почему так хорошо, а так - плохо. Чтобы пациент понимал и делал осознанный выбор в сторону здорового образа жизни, с минимальными рисками для своего здоровья.

КОНТРАСТНЫЕ МАЗКИ

- Каким образом концепция модификации рисков может быть включена в регулирование в области общественного здравоохранения?

- Она, наверное, уже включена. Просто пока это сделано резкими, контрастными мазками. Ведь ни для кого не секрет, что мы прекрасно работаем, снижая, модифицируя факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, в области эндокринологии фактор риска – развитие сахарного диабета, пульмонологии и т.д.

Но важно не замыкаться только в какой-то узкой медицинской специальности. Потому что модификация риска – это понятие широкое и, может быть, даже такое общественно значимое. Ведь выбирая ту или иную тактику ведения пациента, мы вмешиваемся не только в медицинские аспекты, но и в аспекты социальные, управленческие. Мало порекомендовать пациенту, важно создать условия, при которых он эти рекомендации сумеет выполнить. И именно поэтому к работе ассоциации мы привлекаем не только специалистов-медиков, но и бизнесменов, общественные движения, социальных работников, органы власти. Мы готовы создавать комплексные продукты, программы, учитывающие все возможные нюансы реализации наших решений, как раз для того, чтобы эти решения были выполнимы нашим пациентом.

- Ожидаете ли вы позитивных движений в направлении включения практик модификации рисков в регулировании в обозримой перспективе?

- Сегодня закончилась, на мой взгляд, уникальная сессия, в работе которой принимали участие и врачи - специалисты в области здравоохранения, и бизнесмены, и представители власти. Диалог и те решения, которые были озвучены, позволяют мне с очень большой надеждой и уверенностью смотреть в будущее, быть уверенным в том, что правильные, интеллигентные, нетривиальные решения, которые мы выработали, будут внедрены в практику и дойдут до конечного потребителя.

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