Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 июня 2022 года: кто и куда отступает из Северодонецка

Виктор Золотов, глава Росгвардии, посетил свои подразделения на Херсонщине. Фото: Росгвардия.

Глава Росгвардии изучил Херсонскую область

Виктор Золотов, глава Росгвардии, посетил свои подразделения на Херсонщине. Проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия быта, обсудил обеспеченность росгвардейцев современным вооружением, оценил изъятое иностранное оружие. Золотов наградил лучших бойцов орденами Невского, Мужества, «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и «За спасение погибавших». Командующему Южным округом Росгвардии Игорю Турченюку вручены погоны генерал-полковника. Золотов заявил: «В освобожденных населенных пунктах мы чувствуем поддержку со стороны местного населения. Это способствует выполнению задач сотрудниками и военнослужащими Росгвардии».

Украинским войскам приказано покинуть Северодонецк

Сергей Гайдай, глава подконтрольной Киеву Луганской обладминистрации, заявил, что из Киева поступил приказ покинуть Северодонецк. Гайдай сообщил: «И солдаты ВСУ, и Нацгвардия получили команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы». И куда — в зажатый Лисичанск вплавь мимо взорванных ими же мостов? Или началась давно ожидаемая «эвакуация»?

Главу СБУ детская дружба с Зеленским не спасет?

Иван Баканов, друг детства Зеленского и по совместительству глава СБУ, может паковать чемоданы - по данным издания Politico, шестой президент незалежной планирует уволить председателя Службы безопасности Украины за непрофессионализм. И за то, что после начала российской спецоперации ряд высоких офицеров этой спецслужбы бросили свои посты. По данным издания, к возможной отставке Баканова причастен и дипломат одной из западных стран, который продавливал в Киеве реформирование СБУ. 47-летнем уроженцу Кривого Рога, по мнению экспертов, так и не удалось улучшить работу ведомства, которое он возглавил в августе 2019-го. Хотя уровень борьбы с несогласными они, похоже, улучшили.

Руководство ЛНР хотели уничтожить «Точкой-У»

Андрей Марочко, подполковник народной милиции ЛНР, заявил, что сбитая над Тепличным ракета «Точка-У» была нацелена на здание администрации главы Луганской народной республики. Марочко сообщил: «Ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по Луганску. Наши ПВО сбили ракету на подлете, в районе Тепличного» Судя по траектории полета и расчетным данным, целью была администрация главы ЛНР. Обломки сбитой ранее украинской «Точки-У» повредили здание школы и девять жилых домов в Стаханове. За неделю в республике после обстрелов ВСУ погибло восемь мирных жителей.

ООН представят русофобство лидеров Украины за годы

Дмитрий Полянский, 1-й заместитель постпреда России при ООН, заявил: «Мы распространили в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН подборку ненавистнических высказываний украинских политиков Украины. Это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять, с кем мы имеем дело на Украине». Приводится полностью хорошо известное в России и на Донбассе заявление Петра Порошенко «наши дети пойдут в школы и детсады – их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют». Выделяются и слова Владимира Зеленского «а вы их людьми называете? Не все представители людей – люди. Есть особи». В 11-страничном документе есть цитата и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия: «Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию был Адольф Гитлер в 1930-х годах». Ну какие они русофобы и националисты — они же «прямые демократы»!

Рада просит деньги уже в Сеуле

Группа украинских законодателей собирается за деньгами в Сеул в начале июля. По данным южнокорейского издания «Ренхап» визит просителей из незалежной в Страну Утренней Свежести намечен на 4 июля. Украинскую делегацию возглавит депутат Андрей Николаенко. На днях Сеул выделил Киеву дополнительную гуманитарную помощи в размере 30 млн. долларов. Эти деньги должны пойти на снабжение медикаментами и продовольствием, но не на оружие. Сейчас планирует выделить дополнительно еще 20 млн. Но ребята из Рады могут попросить побольше. И почаще.

Джонсон не хочет мира между Киевом и Москвой

Борис Джонсон считает, что страны G7 и НАТО не должны подталкивать Киев к заключению мира с Москвой за счет отказа от части своей территории. Газета The Guardian цитирует премьера: «Я скажу коллегам в G7 - сейчас не время поощрять украинцев идти на плохой мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня». Подобное развитие событий Джонсон назвал потенциальной катастрофой. По его мнению, это стало бы «спусковым крючком для дальнейшей эскалации», но вынужден был признать, что многие на Западе «устали от Украины». Заявление прозвучало во время визита в Руанду за несколько дней до саммита G7 в Германии и НАТО в Испании. Кстати, про высылку украинских нелегалов из Британии в Африку было сказано вскользь — как все-таки возможный вариант. То есть что получается: миру — нет, а высылке — да?

Украинские дзюдоисты ставят ультиматум из-за русских и белорусов

Михаил Кошляк, глава федерация дзюдо Украины (ФДУ) заявил, что выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) украинцы не будут. ДО тех пор, пока спортсменов из России и Белоруссии не отстранят от турниров в любом статусе. В открытом письме в адрес федераций дзюдо других стран Кошляк обвинил IJF в том, что она «стала первой из международных спортивных федераций, грубо проигнорировавшей рекомендации МОК». По его словам, россияне не могут считаться «нейтральными спортсменами» - раз их подготовка ведется за счет средств госбюджета. Он также указал, что из 28 россиян, заявленных на турнир Большого шлема в Улан-Баторе, 11 - спортсмены ЦСКА, имеющие воинские звания. Настоящее открытие — на Нобелевку тянет.

Кулеба подтвердил что границы до 24 февраля «могут обсуждаться»

Дмитрий Кулеба, глава МИДа незалежной, не исключил, что установление границ страны по состоянию «до 24 февраля» может обсуждаться. Он подтвердил, что предложение Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным остается в силе. Кулеба заявил в интервью La Repubblica : «С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия переговоров с РФ, но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога». По его мнению, «путь достижения мира» должны обсуждать лидеры Украины и России, но тут же добавил про сохранение территориальной целостности. Возможно, он считает, что вот так и должны качаться на смысловых качелях настоящие дипломаты?

Гуттериш хочет равного экспорта зерна России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш хочет, чтобы был одновременный доступ на мировые рынки продовольствия и из России, и из Украины. По словам официальный представитель генсека Стефана Дюжаррика, его шеф в своих усилиях по поставкам большего количества продовольствия на мировые рынки «всегда предлагал пакетное соглашение, которое бы включало экспорт продукции Москвой и Киевом одновременно». А вот глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Гутерриш пытается разрешить проблему вывоза зерновых, не учитывая коридоры, которые ежедневно объявляет российская сторона. Нет, это не про то, что «пошел он коридорчиком, а кончил стенкой, кажется».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 25 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июня 2022 года (подробности)

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