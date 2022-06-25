Открой молодость: на фестивали ко Дню молодежи подали заявки более 180 тысяч человек

Для того, чтобы попасть на фестиваль, необходима предварительная регистрация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное агентство по делам молодежи представило программу главного молодежного праздника страны. Наиболее яркие и значимые активности сосредоточены в 10 городах: Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму.

Для того, чтобы попасть на фестиваль, необходима предварительная регистрация на сайте. По данным агентства, свои заявки подали свыше 180 тысяч молодых людей. Наибольший интерес мероприятия вызвали у молодежи Владивостока, Нижнего Новгорода и Казани. В каждом из этих городов зарегистрировалось свыше 20 тысяч человек.

Просвещение, карьера и новые возможности

О том, как пройдет главный молодежный праздник страны на пресс-завтраке рассказали руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева, руководитель карьерного центра «Лифт в будущее», флагманской программы БФ «Система» Виктория Талпа.

На пресс-завтраке спикеры рассказали, как пройдет главный молодежный праздник страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В этом году мы действительно очень масштабно подошли к празднованию дня молодежи. Подчеркну, что для нас это не просто событие и праздник, а попытка визуализировать все те возможности, которые существуют для молодых людей в нашей стране. Любое сложное время, когда возникают проблемы и кризисы, – это всегда время возможностей. В этом смысле молодежная аудитория – та самая, наиболее жизнеспособная, которая сегодня готова двигаться вперед, – поделилась Ксения Разуваева.

По словам руководителя Росмолодежи, каждый фестиваль включит в себя различные тематические зоны: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, дружбы и возможностей. Гости праздника смогут прямо на мероприятии посетить ярмарку вакансий и биржу летних стажировок, послушать интересных спикеров, найти новых друзей, принять участие в творческих мастер-классах и многое другое.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зарядка, медиакросс, профессии будущего и креатив

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова рассказала о том, что в Москве в целом ближайшие выходные пройдут под флагом молодежи: 25 июня в Парке Горького состоятся выпускные, 26 – фестиваль ко Дню молодежи.

- У нас пройдут мероприятия во всех районах города, центральной площадкой станет самая молодежная точка – Парк Музеон. Там будет 9 больших пространств, 29 различных активностей. Большое внимание будем уделять уличным культурам. День начнется с массовой зарядки, в течение дня запланирован медиакросс для студенческих команд, а вечером большой концерт, - сообщила Екатерина Драгунова.

Локация в Музеоне на Крымском валу в Москве будет разделена на несколько пространств, посвященных разным темам: от креатива и трендов до дружбы и добра. Будут организованы лекции и мастер-классы про профессии будущего, психологию и мифы о ЗОЖ. Каждый сможет научиться составлять резюме, проходить собеседования и даже участвовать в дебатах. Также в планах — танцевальный марафон, регби и еще много спортивных активностей. А вечером на главной сцене выступит хедлайнер — Клава Кока.

Под парусами «Алого паруса» вместе с «Комсомолкой»

Масштабную творческую, креативную программу с карьерными возможностями и мотивационными акцентами для молодежи представила и медиагруппа «Комсомольская правда». В Красноярске, Владивостоке, Москве и в Екатеринбурге на площадках фестивалей ко Дню молодежи распахнет свои двери мобильная студия «Алый парус» - студия подкастов радио «Комсомольская правда» и видео сайта KP.RU

О мобильной студии подкастов и видео «Алый парус» на фестивалях ко Дню молодёжи рассказала заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

- Мы не только выступаем информационным партнером Росмолодежи и планируем усиливать наше сотрудничество и дружбу, недавно подписав на ПМЭФ соглашение о партнерстве. Мы еще и придумали множество самых разных активностей для всех творческих и креативных ребят по всей стране. Потому что время возможностей, несмотря на вызовы, - оно прямо здесь и сейчас, и один из крупнейших медиабрендов «Комсомольская правда» готов предоставить талантливой молодежи возможности для раскрытия своего потенциала, - подчеркнула Анжелика Сулхаева.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медиагруппа «Комсомольская правда» приглашает молодых талантливых авторов, журналистов, писателей, поэтов и блогеров от 14 до 35 лет стать гостями мобильной студии «Алый парус». Студии подкастов и видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU будут находиться в Екатеринбурге, Москве, Красноярске и Владивостоке. В Москве молодые люди смогут записать контент в студии, расположенной в Музеоне у Новой Третьяковки на Крымском валу.

Любой желающий может присоединиться к акции «Комсомольской правды» «Голоса молодежи-2022»: достаточно прийти в студию в одном из указанных городов, предложить идею подкаста и записать «аудиовизитку» на профессиональном оборудовании. Лучшие голоса и идеи подкастов выберут ведущие и саунд-продюсеры федеральной «Комсомолки». Идеи подкастов с аудиовизитками также можно присылать в период с 22 июня по 7 июля на почту media@phkp.ru с темой письма: «Голоса молодежи-2022», где необходимо указать ФИО, возраст, город, контактный номер телефона, а также жанр будущего подкаста.

Авторам пяти лучших идей подкастов и голосов будут предложены варианты сотрудничества с «Комсомольской правдой». А самый лучший «голос молодежи» как голос поколения пригласят на федеральный эфир в Москву. Творческие и активные молодые люди смогут стать соведущим одной из знаковых программ радио, получить бесценный опыт и мастер-классы от известных радиоведущих «КП», а также заработать свои первые деньги, озвучивая подкасты и записывая ролики для радиостанции.

Также на площадке начинающие поэты и писатели примут участие в поэтическом батле и прочтут свои произведения у «открытого микрофона» на стенде. Молодые литераторы, начинающие блогеры, юные журналисты и писатели смогут оставить свой текст для всероссийского конкурса «Алый парус» и стать претендентом на получение премии в 100 тысяч рублей. Для этого необходимо подать заявки в период с 22 по 30 июня на электронную почту media@phkp.ru с темой письма «Алый парус КП», в котором нужно указать ФИО, возраст, город, контактный номер телефона и прислать вариант творческой работы. Работы также можно публиковать в социальных сетях с хэштегом #алыйпарус_кп

«Алый парус» - площадка для обсуждения социально значимых тем, волнующих молодежь нашего времени. Фото: parus.kp.ru

Авторы коротких вертикальных видеороликов также могут принять участие в работе студии. Лучших блогеров выберут профессионалы федеральной «Комсомолки» и сайта KP.RU. Видеовизитки можно присылать в период с 22 июня по 7 июля и на почту media@phkp.ru с темой письма: «Звезда соцсетей KP.RU» и с указанием ФИО, возраста, города, контактного номера телефона, а также жанра будущего видеоролика.

Создатели видеоконтента смогут стать соавторами всероссийского фильма о Дне молодежи при поддержке «Комсомольской правды». Для этого необходимо принять участие во всероссийском флешмобе по съемке видеоролика «Я так вижу». Трое победителей смогут получить и гонорар за свою работу, а также профессиональную консультацию по построению видеоисторий и продвижению их в медиа. Лучшего автора пригласят в редакцию федеральной «Комсомольской правды». Ролики, созданные в ходе акции, смогут войти во всероссийский фильм о жизни молодых «Я так вижу», который создаст «Комсомолка» и покажет на сайте kp.ru для аудитории в 50 млн пользователей, а также в соцсетях с аудиторией в десятки млн подписчиков.

Для участия в акции, необходимо отправить свой видеоролик, снятый в горизонтальном формате в день молодежи в любом городе, с пометкой «Я так вижу» на электронный адрес media@phkp.ru. В письме нужно сообщить ФИО, возраст, город, контактный номер телефона и ссылку на аккаунт в соцсетях при желании.

«Знания» нон-стоп: мотивирующие лекции

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о том, что просветительские шатры будут работать во всех 10 городах. Там выступят известные люди, чья мотивация сможет стать примером для молодых людей. Ключевой темой встреч станут новые возможности. Посмотреть выступления можно будет не только на площадках фестиваля, но и в онлайне.

Например, в Москве основатель и CEO платформы чаевых «нетмонет» (включен в список Forbes 30 до 30) Георгий Высоцкий поделится своим экспертным мнением по жизненному циклу стартапа будущего. В Нижнем Новгороде российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров Алексей Ягудин поделится своим экспертным мнением о том, что неудача – путь к успеху. Во Владивостоке летчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой Российской Федерации Андрей Борисенко расскажет про жизнь в космосе. В Красноярске российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая Зоя Бербер поделится своим экспертным мнением об актуальной теме «Профессия мечты: как стать успешной актрисой?». В Крыму профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества, Ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области, основатель креативного агентства #NEW JET group Богдан Булычев расскажет про создание трендов и туристических мест притяжений.

С программой лекториев можно ознакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что проектов платформы созданы для молодежи. На фестивалях РСВ представит активности по карьерному развитию и тематические мастер-классы. Во всех 10 городах пройдёт квест от программы развития «Другое Дело», где можно заработать баллы и затем обменять их на различные бонусы. А те, кто выполнит «секретное задание», получит шанс отправиться в поездку по России от программы «Больше, чем путешествие».

Еще одну медиа-площадку с разными активностями для творческих молодых людей откроет в Москве МТРК «МИР». С 12.00 до 19.00 в летней студии под открытым небом всех, кто мечтает о карьере ведущего и тележурналиста ждут мастер-классы и лекции от популярных и известных мастеров. Секретами профессии поделятся Гузель Камаева – журналист, ведущая телеканала «МИР 24», член Общественной палаты Московской области. За плечами более 10-ти лет опыта в сфере телевидения, а также Сергей Федоров – журналист, ведущий программы «Такие талантливые» на телеканале «МИР».

Необычные мастер-классы ждут посетителей фестиваля на площадке «МИРа» и от гримеров телеканала – там будет работать мастер по гриму Альвета Липчинская.

Концерты звезд и карьерные возможности

Хедлайнером во Владивостоке выступит группа The Hatters, в Красноярске – L'ONE, в Мурманске – Ваня Дмитриенко, в Казани – Niletto. В Нижнем Новгороде пройдёт концерт Мари Краймбрери, в Крыму – Mia Boyka, в Махачкале – Bahh Tee. В Калининграде свое творчество представит Мот, в Екатеринбурге – группа «Градусы», а в Москве выступит Клава Кока.

Москвичей ждет концерт Клавы Коки Фото: Даниил ОПАРИН

Генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская отметила большие возможности для молодых людей, которые создаются совместно с Росмолодежью. Например, на площадке творческого арт-кластера «Таврида» в Крыму пройдут музыкальные кастинги для креативных, молодых и творческих ребят, которым интересна музыка.

Руководитель карьерного центра «Лифт в будущее», флагманской программы БФ «Система» Виктория Талпа рассказала подробнее о карьерных возможностях для молодых людей. Стенд «Лифт в будущее» можно будет найти в тематической зоне «Карьера», где каждый сможет изучить вакансии и программы трудоустройства в регионе, а также улучшить навыки, которые помогут получить работу мечты. На стенде проекта можно будет пройти экспресс-тест на готовность к работе и получить персональные рекомендации.

Также на фестивалях ко Дню молодежи участники могут присоединиться к карьерным возможностям других партнеров фестивалей. Лидер в горно-металлургическом секторе России компания «Норникель» презентует образовательный курс для студентов инженерных и бизнес-специальностей. В Москве компания «Аэрофлот» анонсирует специальный молодежный тариф и уникальную программу по поддержанию и развитию профессиональных навыков для молодых пилотов-выпускников вузов. Компания разработала методики, нацеленные на поддержание профессионального уровня и развитие профессиональных компетенций выпускников летных учебных заведений гражданской авиации.

Почувствовать атмосферу наступающего праздника из любой точки страны можно будет благодаря единой трансляции – онлайн-марафон в официальном сообществе Росмолодежи ВКонтакте объединит все точки проведения фестивалей и покажет самые яркие события и выступления.

Важно! Вход на фестивали ко Дню молодежи – 2022 осуществляется по бесплатным электронным билетам, которые приходят на почту, указанную при регистрации на сайте деньмолодежи2022.рф.