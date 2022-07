Годзилла микромира: ученые обнаружили бактерию, которая в 5 тысяч раз больше обычных

Бактерии виды невооруженным глазом. Фото: Университет Антильских островов

Существо, которое французский биолог Оливер Грос (Olivier Gros) из университета Антильских островов (University of the French Antilles at Pointe-a-Pitre, Guadeloupe) обнаружил в 2009 году в прибрежных мангровых лесах карибского острове Гваделупа, оказалось гигантской бактерией – мега бактерией. Настоящей годзиллой микромира. Она в 5 тысяч раз крупнее обычных бактерий. Вырастает до сантиметра в длину.

Гросс принял бактерию за гриб. Но ученые большого коллектива (12 человек, включая нашу соотечественницу Наталью Иванову), которыми руководил Жан-Мари Воланд (Jean-Marie Volland) из Национальной лаборатории имени Лоуренса (Lawrence Berkeley National Laboratory, California), провели недавно генетический анализ. И поняли, что никакой это не гриб, а одноклеточный микроорганизм небывалого размера. Словом, бактерия. Thiomargarita magnifica – так её назвали. О чем исследователи сообщили в журнале Science. На него ссылается Daily Mail.

Кончик бактерии. Фото: Университет Антильских островов

Гигантские бактерии виды невооруженным глазом. Похожи на нити «стеклянной лапши».

Невиданные бактерии – других таких огромных на Земле нет – вроде бы не инопланетные. Они близкие генетические родственники африканским микробам Thiomargarita namibiensis. Те и другие, однако, ведут странный образ жизни - извлекают энергию из реакций с участием различных соединений серы, которые находят в прибрежном грунте и морской воде.

Почему Thiomargarita magnifica свойственен гигантизм, ученые пока не выяснили. Фото: Университет Антильских островов

Ещё одна странная особенность гигантов: они хранят в себе – будто с какой-то целью - миллионы копий собственного генома. Копии сами по себе огромны – более 10 миллионов «букв». И хранилищ много – эдакие склады, отгороженные мембранами от других частей клетки.

Почему Thiomargarita magnifica свойственен гигантизм, благодаря чему они достигают огромного размера и какой механизм лежит в основе сверхъестественно быстрого роста бактерий, не свойственном всем другим земным микроорганизмам, ученые пока не определили. Но собираются. Может быть, найдут какой-нибудь секрет, который и настоящую Годзиллу позволит вырастить.

Других таких огромных бактерий на Земле нет. Фото: Университет Антильских островов

