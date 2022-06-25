Александр Моор: производственная кооперация поможет России достичь технологического суверенитета

Губернатор Тюменской области принял участие в выездном совещании по вопросам развития промышленности в УрФО. Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

«Для дальнейшего развития производственных и кооперационных связей мы зарегистрировали в Минпромторге Межрегиональный нефтегазовый кластер. Мы готовы к совместной работе. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места. Главная цель остается прежней - создавать новые производства и рабочие места для земляков», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

В 2022 году в Тюменской области введена уникальная мера господдержки - нефтегазодобывающим компаниям компенсируется от 1,5 до 5 процентов стоимости оборудования и услуг, произведенных предприятиями Тюменской области, сообщил губернатор.

В совещании, которое прошло под эгидой Российского союза химиков на базе инновационного центра «СИБУРИНТЕХ», приняли участие более 50 компаний. На сопровождавшей встречу выставке представили свою продукцию 23 предприятия из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Участники совещания обсудили взаимодействие нефтегазовой отрасли и промышленных предприятий в сфере технологического развития. Эксперты отметили, что предстоит проделать большую работу по объединению усилий всех российских производителей для создания закупочных союзов и налаживания новых логистических маршрутов. В приоритете - обеспечение необходимыми ресурсами проектов по строительству и модернизации производств на базе отечественных технологий и компонентов.

«Сегодня российская нефтегазохимия столкнулась с рядом новых вызовов. В первую очередь они связаны с разрывами логистических цепочек, внешними ограничениями на импорт специальных компонентов, технологий и оборудования. В этих условиях устойчивость отрасли, продолжение ранее заданного вектора развития и реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов напрямую зависят от решения задачи по созданию новых производственных связей», - сказал член Совета Российского союза химиков Дмитрий Конов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСТРОЕНО ЭФФЕКТИВНО

Только с 2019 по 2021 годы предприятия УрФО поставили СИБУРу продукции на 17 млрд рублей, сообщил председатель правления компании Михаил Карисалов. «Мы видим большой потенциал по расширению взаимодействия с поставщиками из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», - сказал он. По мнению Михаила Карисалова, важную роль в этой работе могут сыграть отраслевые некоммерческие объединения производителей.

«Примеры успешного взаимодействия между компаниями нефтехимического сектора и обрабатывающей промышленностью, когда продукция разрабатывается и производится под потребности заказчика, есть уже сегодня, - отметил Владимир Якушев, подводя итоги совещания. Такая практика «целевого» импортозамещения может стать одним из самых эффективных решений для замены иностранных технологий и оборудования», - уверен он.

«Продукция предприятий УрФО востребована в нефтехимической отрасли. Качество высокое, взаимодействие между секторами выстроено эффективно. Однако нефтехимической и машиностроительной отраслям предстоит решить еще немало задач по импортозамещению. Потенциал у предприятий УРфО большой. Реализовать его позволит командная, слаженная работа всех отраслей промышленности и органов власти», – подчеркнул полпред главы государства.