Учёные обнаружили неожиданную опасность жарких ночей

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Пик июньской жары в Москве придётся на понедельник - воздух раскалится до +33 градусов. Однако ученые предупреждают: для человека опаснее не знойные дни, а слишком жаркие ночи. И даже просто очень тёплые. А в столице в ближайшие две ночи будет +19.

Почему? Высокие ночные температуры мешают нам спать. А без полноценного сна, как известно, нет ни здоровья, ни настроения, ни сил.

Недавно опубликованы результаты масштабного исследования о влиянии слишком тёплых ночей на продолжительность и качество сна. В нем участвовали 47 тысяч человек (мужчин и женщин, разного возраста и достатка) из 68 стран (северных и южных, процветающих и более бедных). В общей сложности они проспали 7 миллионов ночей. А ученые с помощью умных часов проследили, хорошо ли и долго ли спалось подопытным.

За точку отсчета брали 7 часов сна - столько достаточно большинству людей, чтобы хорошо себя чувствовать.

Вот что выяснили:

- Проблемы со сном начинаются не только при адском пекле - эффект заметен везде, даже в северных странах, когда ночи там становятся теплее, чем положено по климатическим нормам. Условная граница +10 градусов. То есть, скажем, если зимой вместо нормальных -20 будет -10, это для сна не имеет значения. А когда летом вместо +10 ночью +15 - люди начинают терять драгоценные минуты сна. Так что и для России проблема актуальна.

- Женщины заметно чувствительнее мужчин к той температуре, при которой спят.

- Люди старше 65 лет теряют вдвое больше сна в жаркие ночи, чем более молодые. Скорее всего, потому, что с возрастом со сном и так проблемы. А терморегуляциях у пожилых людей работает хуже.

- Люди из бедных стран и малообеспеченных семей страдают больше. И тут объяснение простое - у них нет кондиционеров и даже вентиляторов.

- Мы думали, что жители южных стран лучше приспособлены к жарким ночам. Но нет - каждый лишний градус для них даже хуже, чем для северян, - признаёт руководитель исследования Келтон Майнор из Университета Копенгагена.

Что ещё интересно: зной и недосып вызывают одни и те же проблемы в организмы. Снижение работоспособности, например. Или повышенный риск сердечных приступов. Есть ли связь? Вполне возможно.

- Все больше людей на Земле спят слишком мало, - сетует Келтон Майнор. И глобальное потепление - одна из возможных причин. - Мы провели первый в истории эксперимент мирового масштаба, доказывающий, что более тёплые ночи ухудшают наш сон. И, скорее всего, пока мы видим лишь верхушку айсберга.

Проблема усугубляется тем, что из-за глобального потепления ночные температуры растут даже быстрее, чем дневные. Каждый из нас, жителей планеты Земля, уже лишился 44 часов сна в год из-за климатических изменений, констатируют исследователи. В пересчете на одну ночь вроде бы совсем немного. Но недосып-то копится.

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