"Приехать на фронт с молодой женой", варвар и капрал на гей-параде, и "ешь пироги с грибами"

Без такого «Евровидения» мы точно проживем Фото: REUTERS

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ «ГОЛУБЫХ ГИТАР»

В нынешнее нелегкое санкционнное время важность импортозамещения очевидна – недаром на эту тему регулярно проводятся совещания. Но важно импортозамещать не только материальные объекты – самолеты, газовые турбины, микросхемы etc. Не менее насущным является импортозамещение попсы. Вспомним 70-е гг., когда вместо западной поп-культуры публике предлагались отечественные "Поющие гитары", а равно "Голубые гитары".

Сейчас эта проблема снова встала во весь рост, поскольку руководители EBU обратились к отечественным попсовикам с властным "Елицы оглашенные, изыдите!". В Турин на Евровидение-2022 допустили только Ф. Б. Киркорова, да и то в качестве не конкурсанта, а всего лишь наблюдателя. Евровидение-2023 предполагается проводить в Лондоне, куда суровый Борис Джонсон даже и Киркорова не пустит. О прочих и говорит нечего.

Но на все найдется средство. Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре (б. Усть-Сысольске) с 7 по 11 ноября. "Участниками проекта станут 50 сильнейших вокалистов. Эксперты проекта – звездные музыканты и продюсеры".

Комсомольцы выбрали столицу Коми АССР, чтобы посрамить скептиков, считающих, что попса к зырянам не придет – и очень даже придет. С другой стороны, продюсер Пригожин (не тот, который повар, любимый прогрессивной общественностью, а другой, который супруг певицы Валерии) предложил устроить наше евровидение в Ялте, где климат более мягкий. Впрочем, хоть в Ялте, хоть в Сыктывкаре – главный вопрос в том, сумеют ли организаторы набрать надлежащее количество бородатых женщин и других чудных людей. Без которых "Голубые гитары" XXI в. не выстрелят.

В КРЫМ ПО-ПЛАСТУНСКИ

Но, конечно, тяга артистов к выступлению перед отечественной публикой велика. Заграничная публика – при всех преимуществах тамошней свободы – это все-таки не то. Так и квартирующий в Лондоне певец Б. Б. Гребенщиков изъявил желание приехать на фронт со своей молодой женой и пожать лавры народной любви. Он объявил, что в Донецке и Луганске возможны концерты группы "Аквариум". Правда, при одном условии: "И в Крыму, и в Донбассе я готов играть, если я туда въезжаю через Украину, частью которой пока эти места являются".

Пересечение линии фронта в принципе возможно. Или тайно по-пластунски в манере фронтового разведчика. Или явно – с белым флагом и криками "Nicht schieben!". После чего артист под аккомпанемент гитары и скрипочки исполнит в Донецке новую песню:

"Путь-дорожка фронтовая,

Не страшна нам бомбежка любая".

Вопрос только в том, точно ли донецкие, а равно крымчане с таким нетерпением ждут Б. Б. Гребенщикова. Возможно, ему лучше поехать в Сыктывкар на 7 ноября.

В ВАРШАВЕ НАЦИОНАЛИЗМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Хотя, конечно, национализм свирепствует. На варшавском параде гордости польские организаторы запретили прохождение гей-колонны "Свободной России", хотя гей-россияне политически были полностью солидарны с польскими и украинскими участниками. Казалось бы, тут напрашивался отзыв к гей-трагедии "Ромео и Джульетт", могущей быть использованной в агитации –

"Две равно уважаемых семьи

В Украйне, где встречают нас событья,

Ведут междоусобные бои

И не хотят унять кровопролитья.

Друг друга любят дети главарей,

Но им судьба подстраивает козни".

Однако же, нет – национализм оказался выше гомосексуализма, хотя, казалось, по самому замыслу парада должно было быть наоборот.

СПОР ГРУЗИН МЕЖДУ СОБОЮ

Княжьи усобицы губительны не только для любви – все равно двуполой или однополой, - но и для дела европейской интеграции. Грузинский премьер Гарибашвили сообщил, что глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично ездил в Европу и настаивал на том, чтобы Грузии отказали в предоставлении звания кандидата в ЕС.

Если бы фамилия представителя Рады была Арахамченко, а еще лучше Голопупенко, это было бы еще ничего. Но интриги грузина Давида Арахамии против исторической родины – это уже в чистом виде

"Что день, то брат на брата

В Брюссель несет извет".

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ФЕЛЬДМАРШАЛ ПАУЛЮС

Тогда как в Брюссельской Орде нордическое мужество зашкаливает. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не только предписывает гражданам ограничить водные процедуры, но и сам "значительно сократил время принятия душа". Попутно уязвив своего голландского коллегу, который сообщил о намерении властей королевства запустить кампанию, "чтобы сократить среднее время принятия душа с десяти до пяти минут". "Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ", — парировал Хабек.

Вице-канцлер мог бы также поставить в пример согражданам героев 6-й армии. В январе 1943 г. не только рядовые, а равно младшие офицеры, окруженные под Сталинградом, совершенно отказались от водных процедур, но и сам фельдмаршал Паулюс, пребывая в подвале универмага, тоже не принимал душ. Есть, правда, опасность завшиветь, но против вшей хорошо помогает шелковое белье.

ПИРОЖОК С МУХОМОРОМ

Глава Ростуризма З. В. Догузова в ходе поездки на Урал также подражала боевым обычаям древних германцев. Подобно тому, как воины-берсерки перед боем вкушали красные мухоморы (amanita muscaria), чтобы исполниться отваги, так и З. В. Догузова вкусила пирогов с грибами – "Больше всего запомнился пирожок с мухомором. Мне обещали, что я точно останусь жива. Было вкусно и необычно".

В общем-то не так страшен мухомор, как его малюют. Он опасен малым детям, больным и старикам, чей организм ослаблен, а для здорового взрослого человека его действие сравнимо с действием 0,5-0,75 л. водки. Мощно, но не смертельно.

Хотя узнав про уральские опыты, борцы за трезвый образ жизни теперь, вероятно, направят свою агитацию также и против мухоморов.