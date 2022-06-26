«Единая Россия» привезла 85 школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал в Москву

Дети были очень рады и взволнованы. Фото: er.ru

Некоторые из них сейчас живут в пунктах временного размещения и окончили школу уже в России. Вместе с тысячей российских школьников ребята из Донецкой и Луганской народных республик побывали на празднике, который прошел в Государственном Кремлёвском дворце.

ПОМОГЛИ КУПИТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ ФОРМУ

Одна из школьниц Дарья Максимук приехала в Ярославскую область из Мариуполя вместе с родителями в марте. Её семья попала в ПВР в лагере «Сахареж». 11 класс девочка закончила в Бурмакинской средней школе №1. Осуществить мечту и устроить настоящий праздник для Дарьи и её мамы Марины Викторовны помогло региональное отделение «Единой России».

«Не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. Мы такого не ожидали и предположить никогда даже не могли, что побываем в Кремле. Долго выбирали наряд. «Единая Россия» и тут помогла - свозили нас в Ярославль за покупками», - рассказала она.

Выпускница Арина Титкова вместе с шестью одноклассниками в феврале была эвакуирована в Ростовскую область из Донецкой школы-интерната №1. Воспитанники интерната находятся в ПВР под Таганрогом. Они завершили учебный год в Ново-Лакедемоновской средней школе. Региональный волонтёрский центр «Единой России» помог приобрести для ребят из ДНР праздничную школьную форму.

«ДУМАЛИ, ЧТО ЭТО ШУТКА»

«Дети очень рады и взволнованы. Нам позвонил Максим Захаров (руководитель фракции «Единой России» в Собрании депутатов Неклиновского района - прим. ред.) и спросил – на выпускной бал поедете? Конечно, не раздумывая собрали документы. В первые минуты ребята были шокированы новостью о том, что попадут на бал в Москву, думали, что это шутка», - рассказала директор Донецкой школы-интерната №1 Ольга Волкова.

Она добавила, что ребята серьёзно готовились к мероприятию.

«Мы, взрослые, прекрасно понимаем, что бал - самый лучший подарок выпускникам. Дети прекрасно провели время. Нас провожали, помогали во всех мелочах. Спасибо огромное за такое чудо!» - сказала она.

Перед выпускным для школьников была организована экскурсия по Москве. Они увидели Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, район Москва-сити, самые красивые бульвары столицы и весь город с высоты смотровой площадки Воробьевых гор.

Кроме того, «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» устроили для выпускников школ Донбасса экскурсию в парк «Патриот», где дети увидели Главный храм и музейно-храмовый комплекс Вооружённых Сил РФ, памятник «Матерям победителей». В центральном штабе «Молодой Гвардии Единой России» в ДК «Трёхгорка» состоялись интеллектуально-развлекательная игра и встреча с руководством партии. Приезд школьников на выпускной в Москву партия организовала вместе с РЖД.