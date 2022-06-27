Помощь детям, старикам и своему региону: что могут "Севастопольские мамы"

В черноморском городе работает общественная организация "Севастопольские мамы" Фото: Shutterstock

Современные мамы занимаются не только воспитанием детей и бытом, но еще успевают строить карьеру, уделять время себе и даже менять жизнь людей вокруг. Именно этим занимается общественная организация "Севастопольские мамы". Об истории создания и успеха объединения в эфире программы "Доброволец" на радио "Комсомольская правда" рассказала председатель НКО Елена Голубева.

По ее словам, изначально ни о какой организации не было и речи. Просто молодые мамы начали помогать детям из дома малютки, детских домов и больниц. Это был эмоциональный порыв.

- Мое участие заключалось в организационной помощи. Когда мы провели несколько акций - помогли женщине, которая родила тройню и осталась одна, собрали подарки на Новый год для социальных учреждений, начали сбор подгузников в рамках акции "Сухая попа" - я поняла, что мое участие в этих процессах может быть не столько финансовым, сколько направленным на функциональность движения, - вспоминает Елена.

Постепенно у объединения появились координаторы, свои точки в районах. Тогда еще не было ни офиса, ни склада, ни денег на организационные нужды, зарплату. Это был чисто волонтерский порыв, на котором молодые мамочки просуществовали года два. Потом была зарегистрирована общественная организация, но для участниц волонтерство все еще оставалось хобби.

- В 2012 году мы получили финансирование на помощь старикам в доме престарелых, начали вырастать из организации женско-материнской, которая помогает ребятам в детском доме, отказникам. Мы начали организовывать правозащитные акции, начали влиять на городскую повестку... Мы полностью обеспечивали всех брошенных детей в больницах подгузниками и питанием. Мы закупали катетеры, дорогостоящее оборудование, устанавливали площадки в детском доме, собирали деньги на лечение детей, - рассказала председатель организации.

В 2016 году "Севастопольские мамы" стали профессиональной НКО. Основная задача организации сейчас состоит в том, чтобы популяризовать многодетность и ломать стереотипы, которые негативно влияют на материнство. В той части, что если женщина родила трех, четырех и более детей, люди считают ее какой-то ненормальной.

- Люди, которые приходят в некоммерческих сектор, они хотят изменить этот мир к лучшему, подытожила Елена Голубева.