Канада может остановить прокачку газа из России в Германию

Олаф Шольц назвал причины сокращения объемов прокачки газа по газопроводу "Северный поток – 1" политическими. Фото: REUTERS

Забавная история разворачивается сейчас между Германией и Канадой. Нет, в том, что виноватыми сделают все равно русских, я не сомневаюсь. Но притянуть нас к этому даже за уши будет очень трудно.

Буквально вчера канцлер Германии Олаф Шольц назвал причины сокращения объемов прокачки газа по газопроводу "Северный поток – 1" политическими и отказался верить в технические причины происходящего. Ну, с Олафа брать нечего, "он даже обиженную ливерную колбасу" считает не оскорблением, а шуткой. Наверное, и тут пошутил так. Ха-ха-ха, Олаф, смешно, но не очень.

Действительно, 14 июня "Газпром" известил о сокращении подачи газа по "СП-1", а на следующий день уведомил о еще большем падении объемов. Как оказалось, причину такого решения надо было искать в Канаде. Именно эта страна сама ввела санкции против России, под которые попала турбина, отправленная на завод компании-производителя Siemens в этой стране для ремонта. Так полагается по всем техническим регламентам: после определенной выработки часов, агрегат необходимо проверить на производстве фирмы-изготовителя, провести необходимые ремонтные работы и т.д. Иначе эксплуатация не допускается, а поставщик снимает все свои гарантии. В соответствии с этим контрактом турбина и была отправлена на завод Siemens в Канаде, где этот ремонт произвели, а вот возвращать турбину Канада запретила.

Примечательны здесь два обстоятельства. Первое – на газопроводе работает еще несколько турбин, у которых подходит время для такого же планового ремонта. Но отправлять их теперь после такого опыта как-то, мягко говоря, стремновато. И второй – газопроводы не находятся под санкциями. Даже от "СП-2", по поводу которого было столько шума и скандалов, немцы не отказались, а лишь на неопределенный срок приостановили его сертификацию. А уж про много лет работающий "Северный поток-1" и речи не заходило. Все понимают, насколько это тонкий вопрос, и какими нервными становятся немцы, если заговорить с ними о газе. Все, кроме Канады. Оттава совершенно самостоятельно побежала впереди паровоза, то есть общеевропейских санкций, роняя лепешки перед буксующим на них немецким локомотивом европейской экономики.

Что делать, никто не знает. Берлин недополучает сейчас столько газа, что министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек буквально насилует свою фантазию, пытаясь придумать очередные рецепты энергосбережения. Не удивлюсь, если от сокращения пользования душем он перейдет к коллективному посещению туалета с целью сбережения воды при сливе из унитаза. Оттаве отказываться от санкций, это все равно, что в свои же лепешки плашмя упасть и прямо лицом. От отчаяния обе стороны решили призвать к решению проблемы Россию.

Но, как бы это сказать, помягче, Россия в ответ лишь пожала плечами: мол, ребята, это ваша, а не наша проблема.

- Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией, - объяснил позицию Москвы в этом вопросе посол России в Канаде Олег Степанов. И пояснил, что проблему "должны решить именно немцы с канадцами», потому что она возникла из-за «расширительного толкования Канадой собственных санкций против России». А в итоге сия позиция привела к нарушению контрактных обязательств между двумя подразделениями Siemens.

Заодно они же могут решить, что делать с другими турбинами, которые предстоит отправлять на ремонт. Тем более, что в управляющую компанию "СП-1" входят многие крупные международные компании, а не только "Газпром". И время, как говорится, не ждет. Уже 11 июля должна начаться плановая ежегодная инспекция газопровода "Северный поток -1", а педантичность немцев вошла в поговорки по всему миру.

Не срабатывает солидарность цивилизованного сообщества в этом вопросе между Канадой и Германией. Есть еще вариант подать на Канаду в суд. Но это тоже должна делать Германия или, на худой конец, компания Siemens, которой не дают выполнить контрактные обязательства санкции Оттавы против России.

Вот это точно смешно, да, Олаф? Вы там повеселились на заседании "большой семерки" по этому поводу?