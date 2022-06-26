Американец обнаружил шуруп в куске гранита, застывшего миллиард лет назад

В куске гранита для столешницы обнаружили таинственный артефакт. Фото: Shutterstock

По соцсетям ходит фото: на нем - кусок гранита, в который вмонтирован шуруп. Современный, с резьбой, все как положено. Пользователи рассказывают: некий человек приобрел гранитную столешницу. Стал ее монтировать, и тут взгляд упал на нечто странное. Теперь у него на кухне от гостей отбоя нет. И ходят вовсе не кофейку попить. Что за человек, где это произошло - тут мнения расходятся. Но вроде в США, штат Миннесота. Также отмечают, что сам владелец доисторического шурупа столь широкой огласки не хотел. Но правду не замолчишь...

Что тут странного? А то, что столешница гранитная. Гранит - магматическая порода, которая образовалась примерно миллиард лет назад. Когда Земля была еще жидкой. По сути, когда Земля остыла, она была гранитной вся. Потом поверхность гранита от ветров и солнца разрушилась, и постепенно образовалось все многообразие горных пород. А глубоко под землей наша планета остается гранитной.

В России гранит легко встретить на полях, на опушках леса. Его принес ледник примерно 10 тысяч лет назад. С Кольского полуострова, где по ряду причин глубинные слои Земли выходят на поверхность. Ледник подцепил гранитные плиты и потащил их. А чтобы добыть гранит в Центральной России, надо бурить километров на 15 вглубь. А на Кольском полуострове, в Карелии до сих пор гранитные скалы.

Получается, что шуруп попал в магму миллиард лет назад. Абсурд? Ведь тогда человечества (и жизни вообще) не было еще в проекте.

Мы не знаем, откуда этот шуруп взялся в граните. Версии разные. Тут и «временная петля». И древняя цивилизация, якобы существовавшая еще до появления людей. Но скептиков настораживает поверхность столешницы. А не гранитная ли это крошка, которую склеили раствором да и уронили шурупик-то? Наверняка так и есть. Это не отменяет того, что загадки в мире еще имеются. Просто, чтобы найти что-то новое, надо сохранять критичность мышления.